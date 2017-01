Nintendo a donné tous les détails concernant les différences entre les versions Wii U et Switch du prochain Zelda. Le jeu sera globalement le même, à quelques détails près.

Comme The Legend of Zelda : Twilight Princess en son temps, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira sur deux consoles Nintendo appartenant à autant de générations différentes. Le premier était donc disponible sur Gamecube et Wii tandis que l’on pourra trouver le second sur Wii U et Nintendo Switch à compter du 3 mars prochain. La future console du géant japonais se dote donc d’un sérieux argument pour son line-up de lancement là où les possesseurs de Wii U, qui attendent la prochaine aventure de Link avec grande impatience, ne se sentiront pas lésés. Mais quelles sont les différences entre les deux versions ?

Le jeu des sept différences

Dans les colonnes de chez IGN, Nintendo a donc clairement indiqué ce qui changera entre les moutures Wii U et Nintendo Switch de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Visuellement, la machine hybride revendiquera du 900p en mode TV, là où la Wii U se contentera du 720p (comme la Switch en mode tablette). Le framerate sera en revanche le même et atteindra les 30 fps (stabilité mise en doute au vu des chutes constatées pendant notre prise en main de vendredi dernier).

La Switch offrira par ailleurs une meilleure expérience sonore en se prévalant d’un rendu plus réaliste des bruitages liés à l’environnement (pas, herbe, eau,…). Pour terminer sur le point habillage, certaines icônes affichées à l’écran seront différentes, un point négligeable tant il ne résulte en aucun avantage pour l’une ou l’autre des versions.

Bien entendu, la déclinaison Switch pourra compter sur les spécificités de la nouvelle plateforme, dans le sillage de cette liberté de jouer en dehors de chez soi (fonctionnalité exclusive). C’est, sans aucun doute, la principale différence avec la résolution légèrement supérieure, l’aventure, au sens strict, étant la même sur les deux consoles.

Commercialement parlant, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Wii U se contentera d’une simple édition standard, la Switch bénéficiant d’une Special Edition et d’une Master Edition. Terminons par le poids des titres en cas d’achat dématérialisé : ce sera 13 Go sur Wii U (3 Go d’installation requis pour le disque) et 13,4 Go sur Switch.