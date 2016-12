À l'occasion des fêtes de fin d'année, Niantic a sorti 3 packs d'objets pour Pokémon Go. Ils sont tous un peu chers par rapport à ce qu'ils contiennent...

Niantic rappelle que Pokémon Go n’est pas une œuvre de charité et propose pour les fêtes ce qu’elle présente comme des cadeaux aux dresseurs : des boîtes contenant des objets pour le jeu… qu’il faut acheter. Du 25 décembre au 30 décembre, ces « cadeaux » sont au nombre de 3 : Boîte Spéciale, Super Boîte et Hyper Boîte coûtent respectivement 250, 550 et 1 500 pièces d’or. Si vous n’avez pas de pièce d’or, cela correspond grossmodo à 3 € (2,97 € pour 3×100 pièces d’or), 4,99 € (550 pièces d’or) et 13 € (1 200 pièces d’or à 9,99 € et 3×100 pièces d’or à 0,99 €).

La Boîte Spéciale contient 10 super balls et 2 incubateurs, la Super Boîte contient 20 super balls, 2 encens et 4 incubateurs et l’Hyper Boîte contient 20 hyper balls, 25 encens et 6 incubateurs. Ce n’est pas folichon, et il est peut-être plus intelligent d’attendre la deuxième partie de la promotion qui aura lieu du 30 décembre au 3 janvier et qui proposera aux joueurs d’acheter des boîtes Bronze, Argent et Or. Vous trouverez dans ces packs des objets plus variés : encens, modules leurre, œufs chance et pokéballs en tout genre. Gageons qu’ils coûteront à peu près le même prix.

Peut-être l’occasion de tester un autre jeu ?