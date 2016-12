Vous avez reçu à Noël un nouveau smartphone, vous avez fait le plein d'applications et vous vous demandez maintenant comment vous divertir ? Vous trouverez dans ce guide 7 jeux sortis cette année (ou presque !) que nous jugeons incontournables.

Si vous avez été sage cette année, le père Noël vous a peut-être apporté un cadeau dans lequel figurait un tout nouveau smartphone. Maintenant que vous l’avez en main, il ne reste plus qu’à le configurer : accès à sa messagerie, téléchargement de vos applications préférées, personnalisation du fond d’écran… C’est déjà fait ? Alors pourquoi ne compléteriez-vous pas cette mise en route avec quelques jeux ?

Dans ce guide, nous avons sélectionné 7 jeux sortis récemment pour que vous puissiez passer le temps dans les transports en commun. Nous avons volontairement restreint notre choix aux titres uniquement sortis au cours des derniers mois, en supposant que vous connaissiez déjà les hits des années précédentes. Peut-être que cela vous donnera l’occasion d’en découvrir de nouveaux !

Mini MétroMini Métro

Mini Métro est le jeu idéal pour tous les ferrovipathes. Développé par Dinosaur Polo Club, le titre vous met dans la peau du responsable de la planification ferroviaire : vous devrez vous adapter à l’apparition de nouvelles gares et à l’afflux des voyageurs en ouvrant des lignes de train supplémentaires et en mettant en circulation des wagons en plus voire même de nouveaux trains. Son design résolument minimaliste ne doit pas vous rebuter : son look très épuré cache un titre vraiment très prenant. Arriverez-vous à faire mieux que la RATP ?

Rendez-vous sur Android et iOS pour récupérer Mini Métro, vendu 4,99 euros.

Reigns Reigns

C’est pour ainsi dire le croisement entre Tinder et Civilization. Créé par Devolver, Reigns vous met à la tête d’un royaume dans lequel vous devrez satisfaire le peuple, le clergé, l’armée et les marchands. Tout l’enjeu est de parvenir à maintenir leur jauge de satisfaction au-dessus de zéro. Sinon, gare à la révolte, à la maladie ou à la guerre, des événements qui risquent de vite raccourcir votre règne… et votre tête. Mais prenez garde aussi à ne pas remplir entièrement les jauges, car vous feriez face à des lobbies trop puissants. Un délicat équilibre sera à trouver et ça ne sera pas simple : vos décisions seront toujours binaires, que les demandes soient complexes ou non.

C’est sur Android et iOS que ça se passe. Le jeu est payant.

Downwell Downwell

Un shoot ’em up vertical inversé. Voilà ce qu’est Downwell. Vous incarnez un petit bonhomme qui tombe dans un puits sans fond peuplé de créatures toutes plus hostiles les unes que les autres. Pourquoi tombe-t-il dans ce puits ? Pour ramasser des diamants, pardi ! D’accord, le scénario ne casse pas des briques mais ce n’est pas vraiment pour lui qu’on a aimé Downwell : c’est pour son dynamisme et sa nervosité. Et surtout, parce qu’on peut tirer des lasers depuis ses bottes ! Cerise sur le gâteau, le design et la musique, très 8-bits, rappelleront peut-être aux plus âgés l’époque bénie des consoles des années 90 !

Rendez-vous sur Android et iOS pour en profiter.

Pokémon Go Pokémon Go

Vous n’avez pas de console Nintendo 3DS pour jouer à Pokémon Soleil et Lune ? Ce n’est pas bien grave : vous pouvez quand même attraper les petits monstres grâce à Pokémon Go, une application pour smartphone qui utilise la géolocalisation et la réalité augmentée pour faire apparaître les créatures du bestiaire de Pokémon non loin de là où vous trouvez. Après un démarrage en fanfare cet été, le jeu connaît depuis plusieurs semaines une baisse de régime. Il n’en demeure pas moins qu’il demeure un must have de l’année, d’autant que Niantic, l’éditeur du jeu, a multiplié les mises à jour pour qu’il reste aussi attractif que possible.

Pokémon Go est disponible sur Android et iOS.

Super Mario Run Super Mario Run

Avec Super Mario Run, Nintendo déploie enfin son savoir-faire vidéoludique sur mobile après le très étrange Miitomo, qui est bien vite retombé dans l’oubli après la curiosité qu’il a suscité. Bien qu’assez cher par rapport aux tarifs que l’on a l’habitude de voir et qu’il ne peut pas être utilisable en mode hors ligne, Super Mario Run reste des meilleurs jeux de course actuellement disponibles sur smartphone. On n’a désormais qu’une hâte : que la firme de Kyoto publie davantage de ses licences — Zelda, Donkey Kong, Metroid… — sur mobile !

Super Mario Run n’est pour l’instant disponible que sur iOS, au prix de 9,99 euros. Une version gratuite d’essai est toutefois proposée. Quant à la version pour Android, elle est prévue mais à une date encore indéterminée.

Alto's Adventure Alto’s Adventure

Si vous trouvez Super Mario Run un peu trop cher, vous pouvez toujours vous rabattre sur un autre runner, comme Alto’s Adventure. Il s’agit d’un jeu de snowboard — ce qui colle assez bien avec la saison actuelle ! — à l’ambiance détendue et aux graphismes qui, bien que minimalistes, sont tout simplement superbes. Surtout, la gestion de la physique du jeu est plus que réussie. Des missions qui se corsent à mesure que vous progressez dans le jeu, des personnages qui ont des styles très différents, un wingsuit pour s’envoler encore plus haut, des lamas à battre… Alto’s Adventure offre une sacrée expérience !

Alto’s Adventure est gratuit sur Android. Par contre, il est facturé 2,99 euros iOS.

Tu dois bâtir un bateau Tu dois bâtir un bateau

Comme son nom l’indique, le jeu Vous devez bâtir un bateau vous met dans la peau d’un charpentier devant fabriquer un navire pour traverser l’océan. Le jeu, qui mêle tout à la fois construction, stratégie et RPG, vous opposera évidemment son lot de défis, le tout dans une ambiance plutôt rétro. Arriverez-vous à disposer d’une embarcation suffisamment robuste pour affronter les périls de la haute mer ? Il vous faudra en tout cas étoffer votre équipage, récolter des ressources et faire des combinaisons efficaces pour vaincre vos ennemis et ouvrir des coffres

Vous devez construire un bateau est disponible sur iOS et Android pour 2,99 euros.