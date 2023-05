Il existe plusieurs types de jeux vidéo. Parmi eux, on retrouve les jeux free-to-play, qui prennent de plus en plus de place sur le marché. Que ce soit sur des consoles, des PC ou des smartphones, on en trouve partout. Mais concrètement, un free-to-play, c’est quoi ?

Que veut dire free-to-play ?

Free-to-play est un terme anglais qui peut se traduire par « jouable gratuitement ». Ce terme désigne un modèle économique, au même titre que les jeux traditionnels pour lesquels il faut payer une somme précise, les jeux accessibles via un abonnement, ou encore les freemium — à mi-chemin entre les jeux free-to-play et les jeux traditionnels.

Quelles sont les caractéristiques des free-to-play ?

Plus qu’un type de jeu, c’est un vrai modèle économique, puisque les free-to-play sont des jeux pour lesquels il n’y a pas besoin de débourser le moindre euro pour les obtenir. Ils sont disponibles en version dématérialisée, qu’il suffit de télécharger sur les boutiques en ligne, comme le PlayStation Store de Sony ou le Play Store d’Android. Cependant, ce ne sont pas des jeux entièrement gratuits. Si le téléchargement de ces jeux ne coûte rien, il faut parfois sortir son portefeuille dans certains cas.

Pour que les éditeurs et les développeurs puissent tout de même générer des revenus, ils proposent des microtransactions et des DLC qui permettent d’améliorer l’expérience du joueur. Dans le cas d’un jeu comme Clash of Clans par exemple, il est possible d’acheter des gemmes ou d’autres ressources avec de l’argent réel. Néanmoins, le téléchargement du jeu reste gratuit sur le Play Store et l’App Store d’Apple. Le jeu Les Sims 4, disponible sur console et PC, fonctionne de la même manière. Le montant total des extensions dépasse d’ailleurs de très loin le prix d’un jeu vidéo classique.

Sur le jeu mobile Clash Of Clans, les gemmes coûtent à partir de 1,19 € // Source : Capture d’écran Numerama

Au-delà des considérations économiques, les free-to-play sont des jeux qui nécessitent très souvent de jouer en ligne. D’autres permettent de jouer sans connexion Internet, comme Subway Surfers par exemple.

Quel avantage pour les joueurs ?

Pour les joueurs, les free-to-play sont avant tout avantageux d’un point de vue économique. Malgré une expérience parfois similaire à celle d’un jeu traditionnel, le joueur n’a rien à débourser s’il n’en voit pas l’intérêt. Les free-to-play sont également très accessibles, tant qu’on dispose d’une connexion Internet et de la plateforme adéquate. PlayStation, Xbox, Android, Apple ou encore Steam en proposent en nombre sur leurs stores respectifs.

Par ailleurs, c’est un type de jeu vidéo très adapté pour les smartphones et les consoles portables. Il est donc possible d’y jouer n’importe où. Cela permet même aux personnes qui ne s’intéressent pas aux jeux vidéo classiques de trouver un titre qui leur plait et de profiter de jeux de qualité, sans barrière financière initiale.

Sur Fortnite, les skins coûtent parfois cher // Source : FTC

À quel jeu peut-on jouer en free-to-play ?

Au sein même des free-to-play, la plupart des genres vidéoludiques sont représentés. Si la liste est longue, on y retrouve souvent des :

Jeux de cartes (Hearthstone)

Puzzle (2048, Candy Crush Saga)

Simulations de vie (Les Sims 4)

FPS (Overwatch 2)

Simulations sportives (eFootball)

Battle Royale (Fornite, Apex Legends)

RPG (Dofus, RAID: Shadow Legends)

Jeux de stratégie (Forge of Empires, World of Tanks)

Jeux de course (Asphalt 8: Airborne)

Quels sont les meilleurs free-to-play ?

Avec la diversité des jeux proposés, il est possible de trouver des jeux free-to-play pour tous les goûts. Mais certains se démarquent plus que d’autres, Le plus populaire de tous est indéniablement Fortnite, qui compte des dizaines et des dizaines de millions de joueurs à travers le monde.

La saison 5 du chapitre 2 de Fortnite // Source : Epic Games

On peut aussi citer League of Legends. Depuis sa sortie en 2009, le jeu de bataille en ligne de type MOBA a vu sa communauté de joueurs s’élargir d’années en années, malgré le fait que ce soit un jeu jouable uniquement sur Windows ou sur Mac. Le succès de League of Legends est tel que le jeu est l’un des plus prisés dans les compétitions d’e-sport et qu’il a même eu droit à une série animée avec Arcane.

Sur les smartphones, où les jeux free-to-play occupent une part dominante, on peut citer Genshin Impact, Clash of Clans, 2048 et bien d’autres. Mais le plus connu, c’est surtout Candy Crush Saga, téléchargé plus d’un milliard de fois rien que sur les appareils Android. Sur console, impossible de passer à côté de Apex Legends, Rocket League ou encore de Fall Guys.

