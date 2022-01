Année record pour Tesla : les livraisons de voitures ont quasi doublé en 2021

En 2021, Tesla n’est pas passé loin de réaliser un objectif majeur : livrer 1 million de voitures sur une année calendaire. Ce sera pour 2022.

Pour Tesla, l’année 2022 débute par un communiqué rempli de gros chiffres, publié le 2 janvier. Où on apprend que le constructeur américain a produit 305 000 voitures et en a livrées 308 000 durant le dernier trimestre de 2021. Des performances impressionnantes qui permettent à la multinationale de boucler l’année précédente avec un nouveau record de livraisons : 936 000 véhicules.

Certains ne manqueront pas d’affirmer qu’il s’agit d’un petit échec pour Tesla, qui reste à quelques encablures de franchir le cap du million. Mais il faut remettre ce volume en perspective : en 2020, Tesla n’avait livré que 499 550 voitures — ce qui veut dire qu’il a quasiment doublé les ventes conclues ces douze derniers mois.

Les différents véhicules de Tesla font parties des plus avancés du moment d’un point de vue connectivité.

Tesla dépassera le million en 2022

Sans trop de surprise, ce sont la Model 3 et la Model Y, les plus abordables du catalogue Tesla, qui tirent les performances vers le haut. Le ratio est assez marqué : sur les 936 000 voitures livrées, la berline et le SUV compacts pèsent pour plus de 97 % (911 000). Beaucoup plus chers, la Model S et le Model X retrouveront peut-être des couleurs en 2022, notamment grâce à la refonte annoncée en début d’année dernière.

Il y a en tout cas de quoi se montrer confiant pour Tesla en 2022. En dépassant les 300 000 voitures assemblées dans ses usines en douze semaines, la firme serait en mesure d’en produire 1,2 million sur toute une année. Il faut en prime garder à l’esprit que Tesla n’a pas encore inauguré sa Gigafactory située en Allemagne et qu’une autre le sera bientôt au Texas. Ce qui revient à dire que Tesla dispose d’une marge de progression immense pour 2022, et que le million de voitures assemblées/livrées sera normalement et — assez largement — franchi.

Les dernières livraisons annuelles Tesla :

Année Volume Évolution 2021 936 172 + 87 % 2020 499 500 + 36 % 2019 367 500 –

On notera que Tesla est parvenu à s’approcher très près de l’un des ses objectifs au cours d’une année difficile pour nombre d’industries, en raison d’une pénurie globale qui complique la vie de beaucoup de monde. Le constructeur américain n’a pas hésité à livrer certaines voitures sans les ports USB permettant de brancher son smartphone (ils ne sont pas essentiels à la conduite et peuvent être ajoutés plus tard). De son côté, BMW a annoncé que certaines voitures seront carrément privées d’un écran tactile.