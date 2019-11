Tesla prendra bel et bien ses quartiers en Allemagne pour installer sa Gigafactory 4.

Alors que la Gigafactory 3, installée en Chine, attend ses derniers permis pour commencer à produire des Model 3 en masse, Tesla pense déjà à la suite de son expansion. Dans un tweet publié le 12 novembre, Elon Musk a fait comprendre que la prochaine méga usine sera bâtie dans la région de Berlin, une information confirmée dans les colonnes d’Electrek.

Dans son dernier bilan financier, le constructeur indiquait qu’il était dans le processus final de sélection. On sait désormais à quoi s’en tenir, même si le choix de l’Allemagne, maintes fois évoqué, était devenu un secret de polichinelle. Il n’empêche, Elon Musk a longtemps sous-entendu que Gigafactory 4 prendrait ses quartiers à la frontière franco-allemande. On en est loin et il n’y aura donc pas de retombées économiques pour la France.

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

La Gigafactory 4 sera bien installée en Allemagne

Tesla n’a sans doute pas choisi l’Allemagne au hasard. Outre la puissance économique du pays, il s’agit du berceau de nombreux concurrents prestigieux (Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Porsche…). Le constructeur aurait tort de se priver de les narguer en investissant leurs terres, sachant qu’il y a un savoir-faire et de potentiels talents à recruter. D’ailleurs, les premières offres d’emploi sont déjà accessibles depuis le portail Carrières.

Située près du nouvel aéroport de Berlin (probablement pour qu’Elon Musk n’ait pas à construire un tunnel pour la rejoindre), cette Gigafactory européenne devrait être opérationnelle pour 2021. Tesla y assemblera des batteries, des groupes propulseurs et des voitures (à commencer par le Model Y). On pourra éventuellement s’attendre à une baisse des prix en Europe en raison de la suppression des taxes à l’importation (aujourd’hui, les voitures Tesla viennent des États-Unis par bateau). À noter qu’un centre de design et d’ingénierie sera également érigé à Berlin, une preuve que la multinationale entend vraiment investir la capitale allemande. « Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est épatante et c’est une des raisons pour lesquelles nous installons notre Gigafactory européenne en Allemagne », a indiqué Elon Musk.