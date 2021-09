Rivian vient de franchir le jalon le plus important de son histoire : son premier pickup 100 % électrique destiné à un client est sorti des usines. Pour le marché automobile 100 % électrique, c'est une excellent nouvelle.

En novembre 2018, Rivian prenait de vitesse tout le monde en dévoilant un pickup 100 % électrique très ambitieux — le R1T. À l’époque, on pouvait penser qu’il s’agissait d’une énième startup rêvant d’un destin à la Tesla mais qui irait finalement droit dans le mur (à l’instar de Faraday Future).

Le 14 septembre 2021, les oiseaux de mauvais augure peuvent définitivement se taire : le premier exemplaire à destination d’un client est sorti des lignes de production. Par conséquent, le lancement est imminent.

« Après des mois à assembler des voitures de préproduction, ce matin [le 14 septembre], notre premier véhicule à destination d’un client est sorti des lignes de production de Normal ! L’effort collectif de notre équipe a rendu ça possible. J’ai hâte de le voir entre les mains de nos clients ! », se réjouit RJ Scaringe. Le message du CEO de Rivian est un tantinet enjoué et s’accompagne de photos montrant des employés qu’on imagine tout sourire derrière leur masque. Pour eux, c’est la fin d’un long tunnel.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal ! Our team's collective efforts have made this moment possible. Can't wait to get these into the hands of our customers ! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI

— RJ Scaringe (@RJScaringe) September 14, 2021