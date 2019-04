Ford aura un troisième véhicule électrique à sa gamme. Et le constructeur ne le concevra pas tout seul.

Rivian prend son temps, mais à chaque annonce, l’entreprise américaine gagne en sérieux. Même sans produit commercialisé, les prototypes impressionnants et l’investissement d’Amazon rassurent sur son avenir. Et ce n’est pas ce partenariat avec Ford qui montre le contraire : les deux entreprises ont annoncé la création d’un véhicule électrique en collaboration. Ford investira 500 millions de dollars dans cette aventure quand Rivian apportera son savoir-faire — et surtout, sa plateforme électrique.

C’est tout l’enjeu de cette annonce pour Rivian : montrer qu’au-delà de ses véhicule, la base électrique qui a été conçue peut s’adapter aux besoins d’un client. Elle semble en tout cas suffisamment sérieuse et polyvalente pour que Ford ait été séduit par ses atouts. Le projet est donc d’utiliser cette base technologique matérielle pour créer un véhicule estampillé Ford. Après le SUV inspiré de la Mustang et le fameux pick-up F-150, Ford pourra donc ajouter un troisième véhicule à sa stratégie électrique. Le tout, sans avoir à assumer la conception en entier.

Quand le projet aboutira, Rivian aura montré que son entreprise peut fournir un accélérateur aux constructeurs qui souhaitent créer un véhicule électrique. Une stratégie maline qui a échappé jusqu’ici à Tesla. L’entreprise d’Elon Musk s’est en effet concentré sur les clients particuliers et n’a pas cherché à vendre ses technologies à des tiers. Un modèle d’affaires qui peut s’avérer payant, s’il est bien exécuté : aujourd’hui, assemblage et logistique sont les principaux soucis que Tesla doit régler. Si Rivian délègue cette partie à Ford en livrant sa plateforme, la startup se concentre sur sa valeur ajoutée et évite les soucis inhérents au lancement d’un véhicule sur le marché.

Les véhicules de Rivian sont toujours prévus pour 2020.

