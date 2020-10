General Motors a levé le voile sur le tant attendu Hummer 100 % électrique. La marque ressuscite dans un pickup démesuré, avec tout de même une autonomie confortable.

C’était une annonce particulièrement attendue par les férus de la marque : en début d’année, General Motors a officialisé la résurrection du Hummer sous la forme d’un pickup 100 % électrique. Le véhicule aurait dû faire ses débuts il y a quelques mois, mais la crise liée à la pandémie de coronavirus en a décidé autrement. Et c’est finalement dans un communiqué diffusé le 20 octobre que l’on découvre un véhicule ayant le sens de la démesure, amené à se tailler une part du gâteau face au Cybertruck de Tesla et au R1T de Rivian.

S’il sera commercialisé sous pavillon GMC, le Hummer profitera des dernières avancées de General Motors en matière de mobilité électrique. Au centre, on retrouve une architecture flambant neuve, articulée autour des batteries Ultium censées offrir flexibilité, performance et autonomie. Malgré des promesses vertigineuses (plus de 1 000 chevaux de puissance pour la version de lancement attendue fin 2021), le Hummer s’appuie sur une autonomie pouvant atteindre les 560 kilomètres.

Le Hummer 100 % électrique est un pickup forcément musclé

Dans sa version la plus capée, le Hummer s’en remettra à trois moteurs et deux unités de puissance, soit de quoi lui offrir des prestations inouïes sur et en dehors de la route. On parle quand même d’un 0 à 96 km/h englouti en moins de 3 secondes et de la possibilité de réaliser des manoeuvres diagonales avec un mode crabe exclusif (en alignant les roues situées à l’avant et à l’arrière). On retrouve aussi des suspensions adaptatives et un système UltraVision reposant sur des caméras offrant des angles de vue tout autour du véhicule (y compris en dessous pour mieux appréhender certains obstacles).

Pour la recharge, le Hummer mise sur une architecture 800v, capable d’encaisser un pic de recharge d’une puissance de 350 kW. Cette caractéristique lui permettra de regagner un peu plus de 160 kilomètres en une dizaine de minutes.

Les différentes versions du Hummer 100 % électrique :

Hummer EV2 Hummer EV2X Hummer EV3X Hummer EV Ed. 1 Nombre de moteurs 2 2 3 3 Puissance 625 hp 625 hp 800 hp 1 000 hp 0-96 km/h NC NC NC 3s Lancement Printemps 2024 Printemps 2023 Automne 2022 Automne 2021 Prix 79 995 $ 89 995 $ 99 995 $ 112 595 $

En termes de design, General Motors et GMC n’ont pas voulu bousculer les férus du Hummer. Le pickup est légèrement modernisé, mais reste un gros véhicule anguleux au look très musclé. On retrouve des rangements partout (y compris un coffre sous le capot à l’avant). L’habitacle, décrit comme luxueux, se veut étonnamment épuré, malgré la présence de deux larges écrans : un derrière le volant pour les informations de bord (12,3 pouces) et un autre pour l’infodivertissement (13,4 pouces).

