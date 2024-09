Lecture Zen Résumer l'article

Les premières livraisons de la Citroën ë-C3, prévues initialement pour l’été 2024, ont pris beaucoup de retard. Citroën est en plein sprint pour livrer à temps les clients qui l’ont acheté dans le cadre du leasing social.

Pour être éligibles aux 13 000 € de subvention du leasing social, les voitures électriques commandées en janvier 2024 doivent être livrées aux clients avant la fin du mois de septembre. Si une grande partie des commandes des différents constructeurs ont déjà pu être honorées, la marque Citroën se retrouve en mauvaise posture. Différents problèmes ont retardé le lancement de la production en Slovaquie. À tel point qu’on pouvait se demander, encore début septembre, si Citroën pourrait honorer les commandes dans les temps.

Dans un message qui résonne comme un grand « ouf » de soulagement, le patron de Citroën Thierry Koskas a pu annoncer le 17 septembre sur Linkedin que les premiers modèles ont quitté l’usine pour rejoindre les concessions françaises.

Les premières livraisons de Citroën dans les jours à venir

Tous les concessionnaires Citroën sont sur le qui-vive. Ils sont prêts à réceptionner et à livrer les Citroën ë-C3 le plus rapidement possible, prioritairement aux clients qui les ont commandés par l’intermédiaire du leasing social. Les premiers clients ont été contactés dès ce jour pour obtenir la date de leur livraison. La course contre-la-montre est lancée pour respecter les délais gouvernementaux.

Depuis plusieurs semaines, les concessionnaires Citroën ont eu à gérer le mécontentement de certains clients, qui ont vu les délais de livraison de leur nouvelle voiture repoussés de juin (ou juillet) à septembre et plus.

Des immatriculations réalisées au-delà du 30 septembre pourraient obliger la marque à dépenser environ 6 000 € par véhicule, pour compenser l’absence d’une partie des aides gouvernementales. Les 7 000 € restants correspondent au bonus écologique majoré, dont les clients du leasing social peuvent normalement bénéficier. Il est inimaginable que les clients payent de leur poche pour ce retard, alors que la marque est en tort. Selon BFM Business, 5 800 Citroën ë-C3 auraient été commandées grâce au leasing social, ce qui pourrait représenter, dans ce scénario, jusqu’à 35 millions de dépenses imprévues.

Heureusement, les premiers modèles sont désormais en route pour la France et ils sont encore dans les temps. Mais combien d’exemplaires pourront être produits, acheminés et livrés durant les deux prochaines semaines ? Il faudra attendre les statistiques d’immatriculation du 1er octobre pour en savoir plus.

Quid de la qualité de ces premiers modèles ?

Le départ des premiers camions de l’usine de Trnava (Slovaquie) est une bonne nouvelle pour les clients. Pour autant, une petite zone d’ombre plane sur les premiers exemplaires livrés. L’une des raisons expliquant le retard de la production est qu’elle ne respectait pas encore les critères de qualité imposés par Stellantis. Si la production officielle est lancée, cela signifie que les problèmes de qualité ont été résolus. Cependant, on peut se demander si la date butoir du 30 septembre n’a pas précipité le feu vert pour de mauvaises raisons.

Tous les nouveaux modèles n’échappent guère aux défauts de jeunesse. Il faut espérer que les clients de la Citroën ë-C3 ne regrettent pas leur choix à cause de passages répétés à l’atelier. Rappelons que cette voiture n’est pas aussi moderne que les autres voitures électriques : il n’y aura aucune mise à jour OTA permettant de corriger des soucis à distance. Les clients du leasing social risquent donc de servir de bêta-testeurs.

