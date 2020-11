Rivian a donné les détails du lancement commercial de ses véhicules 100 % électriques R1T et R1S. Le pickup et le SUV pourront être précommandés et configurés à partir du 16 novembre.

Nul ne sait si Rivian s’en serait tenu à ses plans initiaux — lancer un pickup 100 % électrique ambitieux en 2020 — sans la crise liée au Covid-19. Mais on en sait désormais beaucoup plus sur le lancement commercial du véhicule, ainsi que du SUV partageant la même plateforme. Dans un communiqué diffusé le 11 novembre, le constructeur a annoncé que les détenteurs d’une réservation pourront précommander et configurer le R1T ou le R1S à partir du 16 novembre. Les autres devront attendre jusqu’au 23 du même mois.

Trois modèles seront disponibles : Launch Edition, Adventure Edition et Explore Edition. Ils offriront tous la même autonomie (482 kilomètres environ) et se différencieront par leur niveau d’équipement. La Launch Edition, proposée à partir de 75 000 dollars, sera celle que l’on en verra en premier sur les routes, normalement à compter de juin 2021 aux États-Unis pour le pickup (août pour le SUV). La Adventure Edition et la Explore Edition seront livrées à compter de janvier 2022.

Rivian lance trois modèles pour son pickup et son SUV

À noter que la Launch Edition n’est finalement qu’une déclinaison en quantité limitée de la Aventure Edition — vendue au même prix (75 000 dollars). En termes d’équipement, hormis quelques détails sans réelle importance (un badge collector), c’est la même chose. À contrario, la Explore Edition, lancée à 67 500 dollars, est bien moins lotie. Plus concrètement, elle n’est pas renforcée pour la conduite off-road, ne propose pas un rendu audio premium et ne possède pas des sièges ajustables au niveau des lombaires pour les passagers. À noter que tous les R1T et les R1S auront une assise chauffée en cuir vegan.

Sur les capacités de conduite semi-autonome, Rivian annonce que sa technologie Driver+ sera standard sur tous ses véhicules — comme les fonctionnalités les moins avancées de l’Autopilote de Tesla. On retrouve d’ailleurs un discours similaire, avec cette idée de rendre la conduite plus sûre et facile. « Driver+ requière une attention totale et vous ne devez pas utiliser un autre appareil derrière le volant », clame déjà Rivian. Ses voitures pourront ajuster la direction et la vitesse, ainsi que changer de voie, dans certaines situations. Des mises à jour gratuites seront proposées régulièrement pour améliorer ces assistances.

Comme il l’avait prévu à l’origine, Rivian lancera d’autres versions du R1T et du R1S, avec une autonomie réduite (400 kilomètres) et un tarif plus attractif, ou une autonomie plus élevée (640 kilomètres). Il y aura aussi un SUV avec cinq ou sept sièges au choix.

