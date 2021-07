Les ventes de Model 3 et Model Y sont en croissance. Les livraisons de Model S et X reprennent.

201 250, c’est plus que 200 000. C’est une nouvelle barre, toute symbolique, franchie par Tesla lors du deuxième trimestre 2021 : le constructeur américain, en avance sur le secteur de l’électrique, a livré 201 250 véhicules en avril, mai et juin de cette année, sur 206 421 véhicules produits. Ces chiffres, annoncés en amont d’une conférence sur les résultats du deuxième trimestre sont dits « conservateurs » par Tesla, qui se donne le temps de les ajuster pour le jour du bilan financier. Quoi qu’il en soit, ils seront supérieurs.

Les livraisons de Model S et Model X reprennent

Qu’en dire ? Déjà, que la répartition des livraisons de véhicules tourne de manière spectaculaire à l’avantage des Model 3 et Y. Les Model S et X comptent pour 1 890 livraisons, ce qui signifie, si l’on prend une répartition égale entre les deux véhicules, qu’il s’en est livré 945 chacun dans le monde entier. On peut y voir un effet de l’annonce du modèle « Plaid », dont les premières livraisons sont arrivées en juin. La refonte complète de l’intérieur du véhicule, qui concerne aussi le modèle Grande Autonomie des Model S et X, a fait stopper la production des véhicules pendant tout le premier trimestre 2021 — ce petit chiffre est donc celui de la reprise des livraisons de nouveaux modèles, qui a commencé le 10 juin 2021.

À lire : Tout savoir sur la Tesla Model 3

Les Model 3, disponibles partout dans le monde et les Model Y, qui arrivent petit à petit dans de nouveaux pays, comptent pour 199 360 unités dans le total. Un chiffre colossal, qui confirme l’engouement mondial pour ces véhicules électriques qui survolent le marché. Entre un plaisir de conduite évident, des bornes de recharge nombreuses et fonctionnelles et des avancées incomparables sur le marché côté infodivertissement et assistance à la conduite, les Model 3 et Model Y ne font pas beaucoup de compromis au prix auquel ils sont vendus.

En France, un engouement certain pour le véhicule a été initié par les aides à la conduite, qui pouvaient retirer 7 000 € à un modèle de Model 3. Ce bonus écologique est malheureusement passé à 6 000 € au premier juillet 2021.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo