Tesla a pris la décision de baisser le prix de sa Model 3 en France, permettant de la rendre éligible au bonus écologique maximal. Aujourd'hui, la berline 100 % électrique est plus abordable que jamais. Il est donc plus que temps de faire un point complet sur ce véhicule étonnant.

En 2021, Tesla a décidé de rendre sa Model 3 beaucoup plus abordable. La berline électrique était déjà sa référence la moins chère du catalogue. Elle l’est encore plus aujourd’hui en raison d’une baisse de prix permettant à l’acquéreur de bénéficier du bonus écologique maximal (7 000 euros jusqu’au 30 juin 2021). Aujourd’hui, il est possible de commander une Model 3 pour 36 800 euros. À ce tarif, le véhicule est susceptible de devenir une option pour celle ou celui qui chercherait une berline compacte 100 % électrique et bien équipée.

Néanmoins, il est parfois difficile de s’y retrouver au moment de commander une voiture, généralement disponible en plusieurs versions. La Model 3 ne déroge pas à la règle, même si le configurateur en ligne de Tesla ne se perd pas dans une foule d’équipements additionnels ou de moyens de personnaliser son futur véhicule. Le constructeur américain modifie aussi régulièrement son catalogue, avec des évolutions qui peuvent avoir une incidence sur la grille tarifaire, les performances ou encore le design. Par exemple, la Model 3 a hérité d’une pompe à chaleur pour améliorer l’efficience en utilisant l’air pour chauffer l’habitacle.

Ce guide a pour objectif de vous permettre de tout comprendre à la Model 3, voiture que l’on pourrait bien voir de plus en plus sur nos routes dans les mois à venir.

Les différentes versions de la Tesla Model 3

La Model 3 est disponible en trois versions :

La version Autonomie Standard Plus : c’est l’offre de base avec un seul moteur et un intérieur moins haut de gamme, à partir de 43 800 euros ;

La version Grande Autonomie : elle s’appuie sur une transmission intégrale et permet de rouler plus longtemps, à partir de 51 990 euros ;

La version Performance : le modèle axé sur les prestations routières (meilleure accélération) et doté d’un pack Performance exclusif, à partir de 59 990 euros.

Le point sur les différences :

Autonomie Standard Plus Grande Autonomie Performance Nombre de moteurs 1 2 2 Intérieur Premium partiel Premium Premium Autonomie (WLTP) 448 km 580 km 567 km Accélération (0 à 100 km/h) 5,6 s 4,4 s 3,3 s Vitesse de pointe 225 km/h 233 km/h 261 km/h Prix 43 800 € 51 990 € 59 990 € Bonus écologique 6 000 € 3 000 € 3 000 €

Les options de personnalisation extérieure pour la Tesla Model 3

De série, la Model 3 est vendue en blanc, qu’importe la déclinaison commandée. Mais on peut choisir une autre couleur en payant un peu plus : 1 050 euros pour noir, gris ou bleu ; ou 2 100 euros pour rouge. Sur les variantes Autonomie Standard Plus et Grande Autonomie, il est possible de passer à des jantes Sport de 19 pouces, moyennant 1 120 euros et d’ajouter un crochet d’attelage capable de tracter jusqu’à 1 000 kilogrammes (1 070 euros).

La Model 3 Performance se distingue par son pack Performance exclusif. Il comprend : des jantes Überturbine 20″, des freins Performance, des aileron en fibre de carbone et des suspensions abaissées.

À noter que la Model 3 a reçu plusieurs changements esthétiques en fin d’année dernière. Les répétiteurs de clignotants, poignées de portes et baguettes extérieures sont passés du chrome au noir satin ; les jantes ont été redessinées ; le coffre dispose d’une ouverture automatique ; et, à l’avant, la berline est passée au double-vitrage.

Les options de personnalisation intérieure pour la Tesla Model 3

Tesla ne propose que deux finitions pour l’habitacle : noir ou noir/blanc (+ 1 050 euros).

L’intérieur Premium partiel comprend : Sièges avant chauffants, électriques et ajustables 12 positions ;

Sellerie et finition Premium ;

Système audio avec son immersif ;

Connectivité Premium (30 jours).

L’intérieur Premium comprend : Sièges avant électriques réglables 12 positions ;

Sièges avant et arrière chauffants ;

Système audio haut de gamme – 14 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif ;

Connectivité Premium (1 an inclus) ;

Antibrouillards LED ;

Tapis de sol intérieur.

Tous les intérieurs comprennent : Console centrale avec espace de rangement, 4 ports USB et recharge sans fil pour 2 smartphones ;

Rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables automatiquement.

La Model 3 a également reçu des nouveautés à l’intérieur ces derniers mois : finition noir mat (plutôt que noir piano), seuils de portes noir satin, commandes de sièges finition graphite, commandes au volant métallisées, pare-soleils aimantés, console centrale redessinée (station d’accueil avec recharge à induction pour deux smartphones), compartiment de rangement avec couvercle coulissant, deux ports USB-C haute puissance et port USB-A additionnel dans la boîte à gants. Numerama a pu voir les nouvelles Model 3 de près, l’occasion de constater que les voitures sont bien mieux finies qu’auparavant.

Tesla propose en parallèle plusieurs fonctionnalités, certaines pouvant paraitre atypiques dans un environnement automobile. Les propriétaires peuvent par exemple jouer à des jeux vidéo (y compris une copie de Mario Kart, jouable au volant ou à la manette) ou regarder des vidéos sur YouTube. Plus utile, la Model 3 dispose d’un mode Sentinelle pour surveiller les alentours quand elle est garée.

Nos photos de la nouvelle Tesla Model 3

À quoi sert l’Autopilote de la Tesla Model 3 ?

L’Autopilote, ou pilotage automatique, est une fonctionnalité souvent mise en avant par Tesla. Elle rassemble plusieurs assistances à la conduite, jusqu’à tendre vers la conduite autonome. D’abord proposé sous la forme de deux options, l’Autopilote est devenu un équipement de série pour proposer des aides basiques à toutes et tous (maintien de la trajectoire, régulateur de vitesse automatique).

Pour aller plus loin, il est possible de payer 7 500 euros pour obtenir l’option Capacité de conduite entièrement autonome, qui ajoute des fonctionnalités plus poussées (conduite automatisée de la voie d’insertion jusqu’à la sortie d’autoroute, stationnement automatique, reconnaissance et réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop…). Plusieurs points sont à garder en tête concernant l’Autopilote : il ne cesse d’être amélioré et certaines évolutions ne doivent pas déstabiliser le conducteur (il faut constamment garder les mains sur le volant). D’ailleurs, l’Europe a pris la décision de le brider, en l’absence de textes clairs sur la conduite autonome. Cette « Capacité » qui s’achète à prix fixe est donc une sorte de pré-achat d’une fonction qui doit attendre des évolutions techniques… et légales.

Dernier point : vous pouvez acquérir l’option payante après la commande, sachant que Tesla pourrait bien la proposer en abonnement.

La Tesla Model 3 est-elle éligible au bonus écologique ?

Oui. En France, il existe deux bonus écologiques pour les voitures 100 % électriques neuves :

7 000 euros pour les voitures vendues sous la barre des 45 000 euros (options comprises) ;

3 000 euros pour les voitures vendues entre 45 000 et 60 000 euros (options comprises).

De fait, la Model 3 Autonomie Standard Plus est éligible au bonus maximal tandis que les Model 3 Grande Autonomie et Performance peuvent bénéficier d’un rabais de 3 000 euros.

Combien coûte vraiment la Tesla Model 3 ?

S’il vous prend l’envie de commander une Model 3, prenez garde à respecter les paliers du bonus écologique — qui tient compte de la facture totale et pas du prix de base. Avec la version Autonomie Standard Plus (ASR), vous n’avez qu’une enveloppe de 1 200 euros pour personnaliser votre voiture. Elle est suffisante pour changer la couleur ou les jantes. En revanche, en multipliant les options de personnalisation, vous perdrez la réduction de 7 000 euros.

Voici quelques simulations pour mieux comprendre :

Model 3 ASR sans option Model 3 ASR noire Model 3 ASR noir, intérieur blanc Prix hors bonus 43 800 € 44 850 € 45 900 € Bonus accordé 7 000 € 7 000 € 3 000 € Prix final 36 800 € 37 850 € 42 900 €

Concernant la Model 3 Performance, vous n’avez pas le choix au regard de son prix plancher (59 990 euros).

Peut-on louer la Tesla Model 3 ?

Tesla propose la Model 3 en LOA, location avec option d’achat (à la fin du contrat, vous pouvez restituer le véhicule ou le conserver, mais il n’a en règle générale, pas vocation à se substituer à un crédit consommation). Plusieurs formules sont possibles et, bonne nouvelle, le bonus écologique peut servir à couvrir l’intégralité ou une partie du premier loyer majoré (vous choisissez le montant).

Voici quelques simulations pour mieux comprendre (avec une Model 3 ASR sans aucune option) :

Contrat 2 ans, 15 000 km par an Contrat 3 ans, 15 000 km par an Contrat 5 ans, 15 000 km par an Premier loyer (hors bonus) 10 000 € 10 000 € 10 000 € Bonus accordé 7 000 € 7 000 € 7 000 € Premier loyer (avec bonus) 3 000 € 3 000 € 3 000 € Loyer mensuel 513 € 426 € 341 €

Plus vous mettrez un apport conséquent au départ, moins la traite mensuelle sera élevée. Le configurateur de Tesla permet de faire des simulations en quelques secondes en jouant sur le kilométrage annuel, la durée et le montant de l’apport.

Quelle est la principale concurrente de la Tesla Model 3 ?

La Tesla Model 3 n’a pas vraiment de concurrente sur le segment de la berline 100 % électrique compacte. La Volkswagen ID.3 est peut-être celle qui s’en rapproche le plus. Le modèle de base démarre à 37 990 euros (hors bonus) avec une autonomie de 425 kilomètres, mais est moins équipé. Par exemple, la pompe à chaleur est en option, à 1 290 euros.

