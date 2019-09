Elon Musk a retrouvé la parole sur Twitter et continue de préciser les plans de Tesla pour les années à venir. Le Roadster est repoussé à 2021.

Tesla est actuellement occupé à tester des nouveaux prototypes de la Model S sur le circuit du Nürburgring — derrière l’excuse d’un record de la Porsche Taycan à battre (il ne sera probablement pas validé). Pendant ce temps-là, Elon Musk répond aux questions des internautes sur Twitter. Il a récemment fait un point sur le calendrier de sorties du constructeur : la nouvelle Model S est attendue pour 2020 et, surtout, le Roadster est repoussé à 2021.

La supercar, annoncée en 2017 en compagnie du poids lourd électrique Semi, était initialement prévue pour l’année prochaine. Les intéressés, notamment ceux qui en ont gagné une via le programme de parrainage, devront patienter quelques mois supplémentaires.

En plus du Model Y, SUV compact dérivé de la Model 3, Tesla entend se focaliser sur la nouvelle version de la Model S, qui avale les tours de piste au Nürburgring. Équipée d’un groupe propulseur s’appuyant sur trois moteurs (1 à l’avant, 2 à l’arrière) et basée sur un châssis retravaillé, cette berline devrait entrer en production en fin d’année prochaine (vers octobre ou novembre). Tesla se servira des performances obtenues avec cette Model S pour rendre le Roadster encore meilleur (0 à 96 km/h en 2,1 secondes en version de base).

Avec sa sportive électrique, Elon Musk espère battre le record absolu au Nürburgring dans la catégorie des voitures homologuées pour la route (toutes motorisations). Il est détenu par la Porsche 911 GT2 RS, chronométrée en 6:40.33.

Dans ses messages partagés sur le réseau social, le milliardaire a également donné des précisions sur la nouvelle configuration sept places de la Model S. Hélas, elle reprendra l’architecture ‘5+2’ avec deux sièges supplémentaires placés dos à la route. Il indique néanmoins que l’assise pourra accueillir des passagers plus grands. Ou, disons plutôt, des enfants plus âgés…

No, original 5 forward facing seats plus 2 rear-facing smaller seats. The new rear seats will accommodate larger passengers than before.

