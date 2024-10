Lecture Zen Résumer l'article

La conférence Tesla « We, Robot » du 10 octobre a enterré tout espoir de voir naître une Tesla Model 2. Avec seulement deux places à bord et un coffre disproportionné, un équivalent à ce robotaxi en voiture individuelle n’aurait aucun sens.

Elon Musk a toujours eu des partis pris très tranchés, le Robotaxi ou Cybercab (on ne sait toujours pas vraiment le nom choisi) en est le parfait exemple. Ce véhicule complètement autonome n’offre que deux places, il n’a ni volant, ni pédale, mais il dispose d’un coffre assez grand. Le patron de Tesla est convaincu d’avoir trouvé la solution pour l’avenir, c’est ce qu’il a déclaré lors de sa conférence du 10 octobre. En attendant, pour le présent, Tesla n’a rien de nouveau à proposer.

À en juger par de précédentes déclarations, une éventuelle Model 2 aurait dû (ou pu) partager la même base que le Robotaxi, avec une déclinaison dotée d’un volant et de pédales pour une conduite manuelle. Le prototype de Robotaxi, dévoilé le 10 octobre, semble avoir définitivement enterré la Model 2.

Une stricte deux places n’aurait aucun sens

Si l’on en croit certaines statistiques américaines, 90 % des trajets parcourus par les véhicules aux États-Unis sont occupés par une ou deux personnes. Le Tesla Robotaxi aurait donc tout son sens avec uniquement deux places. On se demande même pourquoi la marque s’entête à produire des véhicules 5, 6 et 7 places depuis des années. Elon Musk, qui s’active pourtant à repeupler la planète, semble avoir complètement oublié les bébés dans sa vision du futur.

Intérieur du concept Robotaxi // Source : Tesla

Mais les statistiques ne disent pas tout : même si, sur 50 km parcourus dans la journée, 45 km le sont avec seulement un conducteur, cela n’empêche pas de récupérer deux enfants à la sortie de l’école sur ce même parcours. C’est pour cette raison que les modèles 2 places sont essentiellement réservés à des véhicules utilitaires (professionnels) ou des véhicules plaisir (des cabriolets ou des sportives).

Même si l’autosolisme est devenu la norme sur les routes, malgré les incitations à covoiturer, les clients achètent généralement un véhicule avec de la polyvalence. On le voit avec l’autonomie des voitures électriques : au quotidien une voiture avec 30 kWh de batterie serait suffisante, mais les gens achètent des voitures avec plus de capacité pour l’utilisation exceptionnelle d’un trajet plus long. Plutôt que de réduire le nombre de véhicules sur les routes, Tesla est à deux doigts de les multiplier pour répondre à ces besoins de déplacements individuels.

Aucune caractéristique ne fait rêver

Elon Musk n’a vraiment pas été très bavard sur les caractéristiques de son futur Robotaxi, on n’en apprend absolument rien. Aucune indication sur l’autonomie n’a été donnée, cela semble pourtant important pour un véhicule qui est censé opérer seul. Il n’y a probablement aucune révolution à attendre là-dessus, certainement les mêmes autonomies que des Model 3 et Model Y actuels. Cela n’aurait donc rien d’intéressant pour une éventuelle Model 2, surtout que ce véhicule n’a pas de recharge par câble, mais seulement par induction.

Tesla Robotaxi avec le coffre ouvert // Source : Tesla

Tout ce que l’on peut apercevoir de la conférence, c’est que le véhicule a une emprise au sol particulièrement grande. Pourquoi n’avoir que deux places dans un véhicule qui a l’air aussi grand que les autres modèles de la gamme. Si les statistiques parlent d’usage en solo de véhicules, quel est l’intérêt d’un si grand coffre ? Rien dans les proportions de ce véhicule n’a l’air d’avoir de sens.

Elon Musk parle d’un véhicule à 30 000 dollars (soit moins de 30 000 €), mais l’on connaît ses estimations de prix à plusieurs années du lancement du produit. On ne peut pas vraiment y donner un quelconque crédit.

Tesla n’a parlé ni de l’écran intégré, ni des portes papillons, qui ne dépasseront probablement pas le stade du concept. Bref, circulez, il n’y a rien à voir, et certainement rien à envisager pour une Model 2.

