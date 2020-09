Lucid a dévoilé quatre modèles de sa berline Air, dont les performances ont tout, sur le papier, pour concurrencer le géant Tesla.

À chaque nouvelle voiture électrique qui arrive sur le marché, la comparaison avec Tesla est souvent automatique, voire inévitable (il faut dire que le constructeur a repris certaines des idées de la firme d’Elon Musk). Cependant pour Lucid Motors, il s’agit d’un réflexe tout à fait légitime. Ce 9 septembre 2020, le constructeur américain a enfin dévoilé sa berline Air, qui se déclinera en quatre modèles aux performances très convaincantes.

Sur son site officiel, l’entreprise vante une « technologie de véhicule électrique » qui serait « la plus avancée au monde », et met bien sûr en avant ses batteries électriques qui offriraient à ses véhicules une autonomie encore jamais vue sur les voitures électriques actuelles.

Ainsi, la Lucid Air pourrait tenir, pour certaines versions, jusqu’à 830 km en une seule charge, ce qui est exceptionnel lorsque l’on compare à une Tesla Model S qui atteint au maximum les 650 km. La performance de Lucid est rendue possible par une batterie de 113 kWh (celle de la Model S est de 100 kWh) et un coefficient de traînée très bas qui lui permet de fendre l’air avec le moins de résistance possible.

Les 4 versions de Lucid Air

Lucid Motors met en avant quatre modèles différents de sa future berline : la Air, la Air Touring, la Air Grand Touring et la Air Dream Edition, la plus onéreuse. Deux des modèles entreront en production dès l’année prochaine, début 2021. En revanche pour la version la plus accessible

Voici les différentes caractéristiques des véhicules :

Modèle Prix Autonomie Vitesse Max Date sortie Lucid Air 80 000 $ À venir À venir 2022 Air Touring 95 000 $ 653 km 270 km/h Fin 2021 Air Grand Touring 139 000 $ 832 km 270 km/h Q2 2021 Air Dream Edition (limitée) 169 000 $ De 748 à 809 km 270 km/h Q2 2021

Comme l’a relevé TechCrunch, les futurs propriétaires de Lucid Air pourront configurer de nombreux éléments directement sur le site officiel de la boutique en ligne du constructeur. Lorsque l’on clique sur « design-ez votre voiture », on arrive sur une fiche produit interactive réjouissante, qui permet de cliquer sur des éléments du véhicule, ouvrir les portières, tourner le produit dans tous les sens pour l’observer sous toutes ses coutures. Il est également évidemment possible d’en changer les couleurs. « Lorsque les clients ont personnalisé leur voiture, ils peuvent télécharger le fichier et aller l’observer dans un showroom en réalité virtuelle », précise TechCrunch. Pratique.

Crédit photo de la une : Lucid Motors Signaler une erreur dans le texte

