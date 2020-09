BMW a organisé un événement pendant lequel de nouvelles technologies ont été présentées. On a pu découvrir la Digital Key d'un peu plus près. Grâce à cette fonctionnalité, on peut oublier ses clés chez soi et déverrouiller/démarrer sa voiture avec un iPhone.

En juin dernier, à l’occasion de la WWDC 2020, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité : la Digital Key. Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une clé numérique qui permet de déverrouiller, verrouiller et démarrer sa voiture. Le but est bien évidemment de laisser ses clés — physiques — chez soi et de s’en remettre à son smartphone ou, éventuellement, son Apple Watch compatible.

BMW est le premier constructeur à mettre cette technologie en œuvre, sachant que ses véhicules sont déjà très connectés et proches d’Apple (CarPlay est disponible en sans-fil). À l’occasion d’un événement presse, nous avons pu découvrir Digital Key d’un peu plus près. Sommes-nous vraiment prêts à abandonner nos clés à la maison ? On fait le point, en cinq questions.

Quand deux écosystèmes se rencontrent

Pour pouvoir utiliser un iPhone comme clé pour sa BMW, il faut commencer par lier les deux produits. Tout passe par l’application BMW Connected, qui intègre un onglet « Digital Key » pour configurer rapidement et facilement cette option.

Il faut néanmoins respecter certaines conditions :

Être installé dans le véhicule ;

Avoir les deux clés fournies par le concessionnaire à proximité ;

Poser le smartphone sur le chargeur à induction pendant le processus d’appairage.

Une fois l’iPhone et la BMW jumelés, vous retrouverez la Digital Key dans le Wallet de votre smartphone (là où se trouve votre carte bancaire par exemple).

Des BMW récentes, des iPhone moins récents

Les iPhone et les BMW ne sont pas tous compatibles avec la Digital Key. Pour les voitures sont concernées toutes celles qui ont été produites à partir de l’été 2020. Elles doivent être équipées du dernier système d’exploitation. Notez que les autres marques du groupe BMW — Mini en tête — n’en profitent pas encore.

Pour les iPhone, sont compatibles : iPhone Xr, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE (deuxième génération) — en attendant la future génération. L’Apple Watch Series 5 et l’Apple Watch Series 6 peuvent également intégrer la Digital Key. Elle fonctionne à partir des systèmes d’exploitation iOS 13.6 et WatchOS 6.2.8.

Deux bips pour l’ouverture

Pour ouvrir la voiture avec le smartphone, il suffit de rapprocher l’iPhone de la poignée de porte (moins de 4 centimètres, la technologie NFC faisant le reste) jusqu’à entendre deux bips. Par défaut, il n’y a pas besoin de déverrouiller le téléphone au préalable, mais on peut ajouter cette étape manuellement (pour exiger Face ID, Touch ID ou un code). Quand vous refermerez la BMW, vous n’entendrez qu’un seul bip.

Une fois à l’intérieur, il est nécessaire de poser l’iPhone sur la station de recharge pour pouvoir démarrer la voiture. Vous serez ensuite libre de reprendre le téléphone quand le moteur est en marche.

Que se passe-t-il si je n’ai plus de batterie ? La Digital Key fonctionnera encore pendant cinq heures. Ce cas de figure devrait néanmoins être assez rare : on rappelle qu’une BMW dernier cri dispose de multiples moyens pour recharger un smartphone. « Si vous éteignez manuellement votre iPhone, le BMW Digital Key ne fonctionnera plus tant que vous n’aurez pas rallumé l’appareil », précise BMW.

Jusqu’à cinq personnes en plus peuvent en profiter

En soi, remplacer une clé physique et/ou numérique par un iPhone n’a rien de révolutionnaire. C’est un petit confort technologique en plus. Fort heureusement, la Digital Key ajoute une fonctionnalité très intéressante : la possibilité d’inviter jusqu’à cinq personnes à utiliser sa BMW, simplement en envoyant une invitation depuis son iPhone.

Le propriétaire de la Digital Key pourra appliquer des restrictions aux autres conducteurs : limitation de vitesse et de la puissance (utile pour un jeune permis), du volume sonore ou encore des modes de conduite.

Quid de la sécurité des données ?

Les données sont-elles sécurisées dans le cadre de la Digital Key ? « La clé de voiture numérique est stockée dans l’élément sécurisé de votre iPhone. La technologie NFC garantit un haut niveau de protection et de sécurité des données, dans la mesure où l’expéditeur et le destinataire communiquent à proximité immédiate », explique BMW.

En prime :

Un seul iPhone peut être considéré comme la clé principale (même au sein d’une même famille) ;

Les invitations peuvent être révoquées facilement ;

On peut aisément réinitialiser la Digital Key depuis le menu de la voiture (en cas de revente du véhicule ou de perte de l’iPhone).

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama

