La Renault 5 reprend la tête du classement des voitures électriques en juillet, avec une confortable avance sur ses concurrents. Le reste du classement est un peu plus sens dessus dessous.

Encore une fois, les chiffres du marché automobile ne sont pas vraiment réjouissants pour le mois de juillet : au global, on assiste à un recul de 8 %. Pourtant, les immatriculations des voitures électriques gardent la tête hors de l’eau, affichant même une progression de 15 % par rapport à 2024.

Selon les données AAA Data publiées ce 1er août 2025, 19 547 véhicules électriques ont été immatriculés en juillet 2025. C’est le meilleur résultat pour un mois de juillet des quatre dernières années. Et à observer les résultats, c’est Renault et les immatriculations des flottes d’entreprises qui tirent les voitures électriques vers le haut.

Immatriculations des voitures électriques en juillet 2025. // Source : Raphaelle Baut

Tesla cède déjà sa première place

Après le sprint du mois de juin pour livrer les Model Y attendus par leurs nouveaux propriétaires, le modèle ne revient qu’en troisième place du classement en juillet. Le mois dernier, il avait ravi la première place à la Renault 5, car toutes les équipes Tesla ont été mobilisées pour livrer les Model Y qui attendaient depuis mai la validation du score environnemental, et donc du bonus (devenu coup de pouce en juillet). En juin, Tesla a livré plus de 3 200 véhicules, alors qu’en juillet, il n’y a eu que 979 immatriculations de Model Y – le classant à la 3e place du podium – et cela ne devrait pas aller beaucoup mieux en août.

Le calme après la tempête pour le Model Y. // Source : Tesla

Il faut aussi aller chercher la Tesla Model 3 à la 18e place du classement en juillet. La berline n’a séduit que 326 acheteurs, c’est peu, surtout que le modèle a retrouvé un nouveau souffle dans le reste de l’Europe au mois de juin.

La Renault 5 maintient un bon rythme

Les équipes de Renault ont de quoi se réjouir : la Renault 5 e-tech arrive à se maintenir malgré les aléas du marché. La R5 a encore enregistré 2 033 immatriculations en juillet, en léger retrait par rapport aux autres mois (sauf mai). Il y a peut-être un peu d’immatriculations tactiques derrière ce chiffre, mais la citadine électrique n’en reste pas moins un succès commercial indéniable, y compris à l’échelle européenne. Au cumul des 7 premiers mois de 2025, le modèle enregistre 17 785 immatriculations, plus de 7 700 véhicules d’avance sur le second, qui est la Citroën ë-C3 et qui continue à faire le yoyo dans le classement.

On croise de plus en plus de Renault 5 e-tech sur les routes. // Source : Renault

Le Renault Scénic continue aussi sa route de manière assez régulière, il est 4e au classement du mois avec 803 exemplaires et 4e au cumul annuel avec 8 798 unités, juste derrière le Tesla Model Y (9 865 immatriculations cumulées).

La Mégane enregistre toutefois un peu plus de fluctuations dans ses volumes d’immatriculation et dans sa position dans le classement. On sent qu’elle peine un peu à trouver sa place dans le marché, même si elle enregistre 557 immatriculations en juillet en se classant à la 8e place. Elle mériterait une actualisation à la fois esthétique et technique pour recoller aux attentes des clients.

Le BMW iX1 : l’invité surprise du podium du mois de juillet

Le BMW iX1 se classe plus généralement autour de la 10e place du classement. Le trouver en seconde position au mois de juillet avec 1 083 exemplaires est une surprise. Il n’avait jamais fait mieux que la 5e place, c’est donc la première fois que ce SUV premium allemand grimpe aussi haut dans le classement français.

BMW iX1 nouveau chouchou des entreprises ? // Source : BMW

On aurait pu penser que c’était la première fois qu’il dépassait aussi le Model Y, mais c’est inexact : il l’a déjà fait lorsque le Model Y était dans le creux de la vague en avril et mai. Cela reste cependant un symbole fort que les équipes de BMW espèrent certainement reproduire. Nul doute que si l’on observe les données détaillées, ce modèle va apparaître comme l’un des chouchous des flottes d’entreprise, un marché qui porte les ventes de voitures électriques.

La Volkswagen ID.3 devant les modèles Stellantis ?

En 5e place du classement, on trouve la Volkswagen ID.3 avec 628 véhicules immatriculés. Là encore, cette position n’est pas banale dans l’ordre établi du marché français. Le modèle rappelle au passage à son cousin de chez Skoda (le nouveau Elroq) qu’il ne faut pas enterrer « mamie » trop vite. Mais c’est surtout sa position devançant les modèles de Stellantis qui interpelle fortement : c’est inédit.

Volkswagen ID.3 (2024) // Source : Volkswagen

Cela fait plusieurs mois que les Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Fiat 500e et Citroën ë-C3 semblent peiner à résister à un courant qui les tire vers le bas. Au mieux, la Citroën ë-C3 arrive 7e, la e-208 se maintient à la 9e place et le Peugeot e-3008 à la 16e. Toutefois, il faut chercher après la 30e position pour retrouver les modèles comme Peugeot e-2008 ou Fiat 500, laquelle fait à peine mieux que la Leapmotor T03.

Nul doute que ces modèles Stellantis vont revenir plus haut dans le classement grâce au leasing social, qui débute le 30 septembre, mais c’est quand même bien triste pour les marques du groupe qui occupaient le haut du classement ces dernières années.

Le TOP 20 des VE du mois de juillet

Parmi les modèles qui grimpent aussi dans le classement :

On note l’entrée de la citadine Hyundai Inster qui vient d’avoir accès au bonus/coup de pouce dans sa version 5 places, ce qui doit aider.

La Renault 4 stagne autour de la 14e-15e place depuis deux mois, c’est un modèle à suivre. Pour le moment, ce sont surtout les concessions qui immatriculent ce modèle.

RENAULT 5 2 033 B.M.W. IX1 1 083 TESLA MODEL Y 979 RENAULT SCENIC 803 VOLKSWAGEN ID.3 628 SKODA ELROQ 617 CITROEN E-C3 581 RENAULT MEGANE-E 557 PEUGEOT E-208 465 DACIA SPRING 451 AUDI Q4 E-TRON 430 RENAULT 4 420 VOLKSWAGEN ID.4 403 KIA EV3 387 B.M.W. IX2 360 PEUGEOT E-3008 359 HYUNDAI INSTER 336 TESLA MODEL 3 326 AUDI Q6 321 HYUNDAI KONA 319

Il y a un modèle que l’on s’attendait à retrouver dans ce top 20, mais qu’il faut pourtant chercher au fond de la liste : la BYD Dolphin Surf. Le modèle avait fait une apparition remarquée en mai, parce que les concessionnaires avaient immatriculé beaucoup de modèles de démonstration (414 immatriculations en mai), mais depuis, son encéphalogramme est plat.

