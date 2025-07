Lecture Zen Résumer l'article

Sauf surprise de dernière minute, François Provost devrait succéder ce 30 juillet à Luca de Meo pour prendre la tête du groupe Renault.

La nomination de François Provost à la tête de Renault devrait intervenir dans la journée du 30 juillet, selon Les Échos. Alors que deux autres noms étaient régulièrement cités comme favoris à ce poste (Denis Le Vot, patron de Dacia, et Maxime Picat, ancien dirigeant Stellantis), c’est finalement un troisième homme qui a retenu l’attention du conseil d’administration, après le départ surprise de Luca de Meo.

François Provost fait partie des dirigeants qui ont plutôt œuvré au sein du groupe Renault dans l’ombre, mais au plus près de Luca de Meo. C’est un profil plus discret, mais intimement lié à la transformation électrique du groupe ces dernières années. Ce serait donc un changement de style, pas forcément de cap pour l’entreprise.

Dans les rouages de la Renaulution

François Provost n’est pas un inconnu dans les arcanes du groupe Renault. Au contraire. Il y est entré il y a plus de 20 ans et, depuis 2020, il pilote la stratégie et les partenariats au sein de l’équipe dirigeante, et les achats depuis 2023. Il a joué un rôle clé dans deux piliers de la mutation électrique du groupe : la Renaulution, orchestrée par Luca de Meo à son arrivée, et sa suite logique, le plan Futurama, acté peu avant l’annonce du départ de celui-ci.

François Provost lors du forum de Giverny 2024. // Source : Capture vidéo Youtube

Il a été l’un des coordinateurs de la définition des axes industriels du projet Ampère, l’entité dédiée aux véhicules électriques et au logiciel, censée symboliser la modernité de Renault face à Tesla et aux géants chinois. Dans l’ombre, François Provost a piloté des dossiers sensibles, comme la réorganisation des activités en Chine, y compris la création de la branche ACDC, le partenariat avec Geely, ou bien les négociations stratégiques autour des batteries et des logiciels embarqués. Il fait partie de ceux qui ont œuvré à rendre les ambitions Renault réelles.

On l’a entendu évoquer, au Forum de Giverny 2024, l’intérêt de considérer le cycle de vie complet des véhicules électriques pour saisir les bénéfices de la voiture électrique. Il a abordé la question du V2G (Véhicule-to-grid), c’est-à-dire la capacité des voitures électriques à restituer de l’énergie au réseau. Il maîtrise l’impact du coût de l’électricité sur la compétitivité des constructeurs européens et de l’impact que tout cela a sur les clients.

Enfin, il semble maîtriser le sujet de la voiture électrique, suffisamment en tout cas pour prendre les bonnes décisions pour le groupe, et essayer de peser sur la politique nationale et européenne en la matière.

Moins flamboyant que de Meo, mais taillé pour une nouvelle phase

La comparaison avec l’ancien patron est inévitable. Luca de Meo était un « car guy », à la fois exubérant, médiatique, passionné de design et de modèles iconiques. Il avait une vision du produit et du marché qui n’est pas donnée à tous. En quittant l’univers de l’automobile, l’industrie perd l’un des personnages qui a fait des miracles dans un secteur sinistré.

M. Provost, lui, n’a jamais cultivé ce type d’image. Il est plus technocrate qu’ingénieur, plus politique qu’homme de produit. Il n’a pas le goût des concept-cars spectaculaires, ni la verve marketing de son prédécesseur. Il sera intéressant de voir s’il prendra la parole au salon de Munich, ou s’il laissera cette tâche aux directeurs de marque.

Renault ne recherchait plus forcément un profil semblable à Luca de Meo pour tenir le cap après une première tempête au mois de juillet. Après avoir relancé le groupe avec un storytelling fort, le temps est venu de solidifier le modèle économique, de lever les incertitudes autour d’Ampère, et de rassurer les investisseurs — tout en pilotant l’électrification en pleine période de ralentissement du marché. La tâche s’annonce corsée, il faut un dirigeant qui a la tête sur les épaules.

Luca de Meo lors du Mondial de Paris 2022 avec le concept 4L. // Source : Renault

Sur ces sujets, François Provost coche toutes les cases : il a une vision internationale (passé par la Chine, la Corée, et d’autres marchés clés), sait naviguer dans des environnements instables, entretient apparemment d’excellentes relations avec les décideurs politiques français et bénéficie, selon la presse économique, de la confiance des milieux financiers. Il connaît tous les dossiers (ou presque) laissés en attente sur l’ancien bureau de Luca de Meo, et il est opérationnel sans une longue période de transition. Si le choix de François Provost peut surprendre au premier abord, en creusant un peu le sujet, on s’aperçoit qu’il s’impose comme un choix très logique.

Un profil plus lisible que Filosa chez Stellantis

Il est tentant de comparer cette nomination à celle d’Antonio Filosa, nommé à la tête de Stellantis Europe quelques semaines plus tôt pour remplacer le médiatique Carlos Tavares. Un dirigeant peu connu du grand public, dont la vision de l’électrique reste floue, même après plusieurs prises de parole. À l’inverse, le parcours de François Provost est intimement lié aux grandes transformations de Renault. Cela devrait rassurer les investisseurs.

Reste à savoir si François Provost saura transformer l’essai dans une période plus dure pour les véhicules électriques. Les beaux discours sur la R5, la future Twingo et Ampère ne suffiront pas si les volumes ne suivent pas. Il faudra rassurer sur la rentabilité, les arbitrages à venir, et sur la capacité à affronter la montée en puissance des groupes chinois. Il a du pain sur la planche.

