[Deal du jour] Nouvellement lancée, la trottinette électrique de Ninebot Segway est déjà proposée en promotion. Légère et pliable, c’est un modèle idéal pour la ville.

Conçues pour la mobilité urbaine et le transport intermodal, les trottinettes électriques sont des deux-roues pratiques, rapides et compacts. Leur ergonomie et leur autonomie satisfaisante en font des compagnons idéaux pour un usage en ville. Ce modèle de Ninebot Segway profite d’une promotion dès son lancement.

La trottinette Ninebot Segway E3 E est commercialisée à 399,99 €. Elle est déjà disponible en promotion au prix de 319 € sur le site E.Leclerc.

C’est quoi, cette trottinette de Ninebot Segway ?

La Ninebot Segway E3 E est un deux-roues idéal pour les trajets du quotidien et pour l’intermodalité. Elle est équipée d’un cadre en magnésium léger, et ne pèse que 17,5 kg. Elle se porte donc facilement et embarque un système de pliage simple, pour se plier rapidement avant de prendre un métro ou un bus. Guidon en main, elle fera des jaloux grâce à son design revu et corrigé qui fait la part belle aux lignes sportives.

La trottinette E3 E // Source : Ninebot Segway

Son large plateau antidérapant permet de caser les pieds et de se sentir raidement en sécurité, d’autant plus qu’elle s’accompagne de suspension à bras oscillants à l’avant et à l’arrière. La conduite est douce et confortable sur différents types de terrains, et le confort est appréciable, même sur une surface irrégulière. Un système de stabilisation assure une conduite stable et sûre, même sur des routes glissantes. Les freins, électronique à l’avant et à tambour à l’arrière, sont censés assurer sous la pluie, mais faites toutefois attention.

À ce prix, cette trottinette est-elle une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour un engin récent, robuste et performant. La E3 E possède un moteur d’une puissance maximale de 800 W, suffisant pour atteindre la vitesse maximale de 25 km/h. Vent dans le dos, vous pourrez même gravir des côtes sans aucune difficulté. Niveau accessoire, les clignotants, feux stop, et le phare avant 4 W permettent de voir et d’être vu. Quant à l’écran LCD, il affiche la vitesse, le mode de conduite sélectionné ou l’autonomie.

La trottinette E3 E se connecte à l’application de Ninebot Segway pour profiter de la fonction de géolocalisation intégrée via Apple Find My. Pratique pour ne pas la perdre. Enfin, comptez 45 km de trajet en une charge. Elle se recharge en 5 heures et 30 minutes environ, pile la durée d’un apéro le vendredi soir après le travail.

Les points à retenir sur la trottinette E3 E :

Légère et rapidement pliable

Une conduite confortable et sécurisée

45 km d’autonomie

