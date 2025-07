Lecture Zen Résumer l'article

À quelques semaines de la deuxième édition du leasing social, tout est déjà en place chez les constructeurs pour accueillir les clients éligibles à la fameuse « voiture électrique à 100 €/mois ».

Les constructeurs sont dans les starting-blocks pour la fin septembre. Une majorité de marques a déjà préparé le terrain : tout est prêt pour faire de cette deuxième édition du leasing social un succès. Après l’engouement inattendu de la première édition, les marques comme Stellantis ou Renault ne veulent surtout pas rater le lancement de l’offre et n’hésitent pas à dire qu’il n’y en aura pas pour tout le monde pour faire monter la pression. La précédente édition n’avait pas duré plus de 6 semaines.

Ce dispositif de leasing social vise à rendre plus accessible la voiture électrique aux ménages les plus modestes avec des offres autour de 100 €/mois. Elle s’adresse aux foyers dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros, et dont le véhicule personnel est nécessaire pour se rendre sur leur lieu de travail ou exercer leur activité professionnelle (distance de 15 km avec le lieu travail et au moins 8 000 km parcourus par an).

Les principaux chiffres à retenir du leasing social 2025

Fort de l’expérience de la première édition, qui s’est avérée quelque peu chaotique, le leasing social 2025 est mieux préparé. Alors que dans l’urgence, le nombre de dossiers acceptés en 2024 ont été portés de 25 000 à 50 000 face à l’explosion de la demande, il ne devrait pas y avoir de réévaluation du nombre de dossiers pour 2025. Les premiers arrivés seront les premiers servis, et plusieurs constructeurs enregistrent déjà les clients intéressés.

La Citroen ë-C3 You a été une des star du leasing social 2024 // Source : Citroën

Voici les chiffres à retenir :

370 millions d’euros pour l’enveloppe globale,

50 000 dossiers, dont 5 000 réservés aux habitants de ZFE,

7 000 € d’aides par véhicule, mais 0 € d’argent public,

140 € de loyer mensuel ou moins (jusqu’à 200 € maximum)

30 septembre 2025 pour le début du dispositif, et jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire.

3 ans de leasing minimum, mais il peut être plus long

Prix du véhicule fixé à moins de 47 000 €, masse inférieure à 2,4 tonnes, et éligibilité au score environnemental des modèles.

Ce qui change par rapport à 2024

Malgré des critères similaires, le leasing social 2025 marque une rupture. Il ne dépend plus du budget de l’État, mais d’un financement via les certificats d’économies d’énergie (CEE), pris en charge par le secteur de l’énergie, au même titre que la prime CEE et le coup de pouce CEE (ex-bonus).

La Renault 5 dans sa version Five à moins de 25 000 € pour le leasing social 2025 // Source : Renault

Le second changement de taille concerne l’aide accordée par véhicule. En 2024, le leasing social pouvait atteindre jusqu’à 13 000 € de subventions, incluant le bonus majoré de 7 000 € à cette époque. Cette année, les constructeurs ne pourront composer qu’avec une aide de 7 000 € pour faire rentrer leur véhicule dans les loyers imposés par le leasing social.

Le coup de pouce (CEE), remplaçant le bonus écologique depuis le 1er juillet 2025, n’est pas cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du leasing social. Ce qui signifie que les bénéficiaires ayant déjà profité d’un bonus majoré au cours des trois dernières années peuvent souscrire au leasing social 2025 sans restriction à cause du bonus.

Rien ne semble indiqué dans les publications actuelles que les foyers ayant déjà profité du leasing social 2024 ne puissent pas en bénéficier pour un autre véhicule en 2025, mais cela sera à confirmer avec la publication du décret d’application.

Les modèles de voitures électriques éligibles

Plusieurs constructeurs ont déjà mis en place une page d’information dédiée au leasing social 2025. Cela donne un aperçu des modèles éligibles, même si l’on n’a pas toujours les tarifs des loyers qui seront proposés. On sait déjà que les offres seront moins basses qu’en 2024. Cela permet néanmoins de s’intéresser aux modèles pour faire une éventuelle présélection et être paré pour le jour J.

L’Opel Frontera fait partie des nouveautés du leasing social 2025 // Source : Opel

Renault :

R5 e-tech

R4 e-tech

Mégane e-tech

Peugeot :

E-208 : à partir de 135 €/mois

E-2008 : à partir de 150 €/mois

E-308 : à partir de 200 €/mois

E-rifter : à partir de 155 €/mois

Citroën :

Ë-C3 You : à partir de 95 €/mois

Ë-C3 Aircross You : à partir de 119 €/mois

Ë-C4 You : à partir de 179 €/mois

Ë-Berlingo Plus : à partir de 149 €/mois

Fiat

Grande Panda : à partir de 95 €/mois

500e : à partir de 129 €/mois

600 e : à partir de 145 €/mois

Opel :

Mokka Electric : à partir de 149 €/mois

Frontera Electric : à partir de 139 €/mois

Jeep :

Avenger : à partir de 179 €/mois

Lancia :

Ypsilon LX elettrica : à partir de 179 €/mois

Alfa Romeo :

Junior Elettrica Speciale : à partir de 199 €/mois

Volkswagen :

ID.3

ID.4

Hyundai :

Inster (sous réserve d’obtenir son score environnemental d’ici là)

Plusieurs marques n’ont pas encore positionné de page concernant leur participation au leasing social 2025, alors qu’ils l’ont fait l’année passée : Skoda ou Cupra par exemple. Ford ne s’est également pas exprimé pour le Puma, ce qui serait pourtant une belle opportunité pour le modèle.

Des incohérences dans les offres ?

Stellantis a fait le choix étonnant d’inclure des modèles des marques italiennes dites « premium » dans l’offre (Lancia Ypsilon ou Alfa Romeo Junior). Une approche difficilement compatible avec la philosophie du leasing social, censé favoriser des modèles plus accessibles. Il n’est pas exclu que certaines de ces offres disparaissent d’ici le 30 septembre.

