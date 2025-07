Lecture Zen Résumer l'article

Même si Tesla a abandonné l’idée d’un nouveau modèle plus compact et bien moins cher, la marque compte quand même tirer les prix vers le bas avec un Model Y dépouillé.

Elon Musk l’a confirmé lors de la dernière conférence financière du 23 juillet : Tesla sortira d’ici la fin de l’année une version low cost du Model Y. Cela confirme de nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois.

L’un de ces modèles aurait été surpris lors d’un de ses tests, comme le rapporte Carnewschina. Plusieurs blogueurs ont partagé le 27 juillet des images sur les réseaux sociaux chinois : l’un de l’extérieur du véhicule, encore camouflé, un autre de l’intérieur.

Quels seraient les changements intérieurs sur ce Model Y plus abordable ?

Comme il ne s’agit que de véhicules de tests lourdement camouflés, il convient de se montrer prudent. Plusieurs éléments peuvent encore évoluer d’ici à la production finale, prévue pour la fin de l’année, si d’autres retards ne viennent pas repousser la production à 2026. Les véhicules peuvent être aussi sensiblement différents selon le marché ciblé : les versions chinoises, américaines et européennes n’ont pas toujours les mêmes configurations.

Intérieur du futur Model Y dépouillé // Source : Garage 42 sur Weibo

Par rapport au nouveau Model Y 2025, voici les différences notables observées dans le véhicule aperçu en Chine :

Pas de toit panoramique ;

Pas de lunette arrière ;

Pas de bandeau de LED d’ambiance sur la planche de bord ;

Pas d’écran pour les passagers arrière ;

Un système audio avec moins de haut-parleurs ;

Une console centrale réduite à un simple module entre les sièges avant (à la manière du Cybertruck, en plus compact).

De précédentes rumeurs évoquaient aussi des sièges en tissu pour réduire les coûts (et non ventilés / chauffants). Ce n’est toutefois pas évident ici, on peut constater la présence de cuir végan sur la place centrale, mais d’autres signalent du tissu au niveau de l’assise du siège arrière gauche. Les sièges pourraient être bi-matières.

Alors que la suppression du toit panoramique pourrait sembler pénalisante, de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux chinois y voient un avantage. Certains utilisateurs vont même jusqu’à envisager d’échanger leur Model Y actuel contre cette version, uniquement pour cette raison. Comme quoi, le toit vitré ne fait pas toujours l’unanimité. Il reste par contre à voir si l’absence de lunette arrière se confirme.

Et à l’extérieur ?

Les modifications extérieures concerneraient surtout la signature lumineuse du Model Y. Le bandeau lumineux à l’arrière disparaîtrait, et les phares avant pourraient être différents. Cela reste néanmoins difficile à confirmer sur les images actuelles.

Plus court ou pas ? Difficle de juger pour l’heure // Source : Garage 42 sur Weibo

Il se murmure aussi que ce modèle serait légèrement plus court (jusqu’à 15 cm en moins). Ce serait surprenant, car réduire l’empattement a un coût non négligeable en production, ce qui va à l’encontre d’un objectif de réduction tarifaire. Les photos donnent néanmoins l’impression d’un espace arrière plus restreint. Il faudra attendre une confirmation officielle pour y voir clair.

Rien n’a filtré pour l’heure concernant la motorisation et la capacité de la batterie de ce futur modèle. Cette version sera-t-elle moins puissante ou avec moins d’autonomie ? Rien n’est à exclure.

Une version disponible en Europe ?

Des prototypes ont été observés en Chine et aux États-Unis, mais aucun exemplaire ne semble encore avoir été repéré en Europe, notamment à proximité de la Gigafactory de Berlin. Cela ne signifie pas pour autant que ce modèle ne sera pas lancé sur le Vieux Continent.

En lisant entre les lignes des déclarations d’Elon Musk, ce Model Y simplifié devrait bien finir par arriver sur tous les marchés. Il est cependant possible que sa production européenne démarre plus tard. La Chine pourrait rester prioritaire pour ce lancement, car c’est là que Tesla est le plus agressivement concurrencé et que la guerre des prix fait rage.

En Europe, la situation est moins tendue. Les ventes reprennent grâce à l’arrivée des versions Propulsion et Propulsion Grande Autonomie, ce qui laisse à Tesla un peu plus de temps pour déployer sa nouvelle stratégie.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama