Il y avait un grand absent dans la dernière conférence de Tesla sur ses résultats financiers : le Cybertruck. Alors qu’il était un sujet central quelques mois en arrière, le véhicule n’a même pas été mentionné. Que se passe-t-il ?

Une heure de conférence, zéro mention du Cybertruck par Elon Musk. Le patron de Tesla aurait-il décidé de passer sous silence le pickup star de l’entreprise ? Celui qui cristallisait toute l’attention ces derniers mois semble désormais devenu gênant, au point de disparaître du discours officiel dans cette prise de parole du 23 juillet 2025.

Ce silence est d’autant plus troublant que les investisseurs eux-mêmes réclamaient des réponses. La question portant sur la situation du Cybertruck figurait parmi les plus votées sur la plateforme officielle, mais elle n’a pas été abordée pendant l’appel, possiblement faute de temps.

Une absence du Cybertruck qui en dit long ?

Ces conférences de résultats financiers se déroulent toujours selon le même protocole : Elon Musk prend la parole pour faire un bilan des derniers mois et des actions à venir, d’autres dirigeants Tesla viennent compléter ensuite cette prise de parole sur leur domaine de compétences (finances, software, énergie…). Les questions ayant eu le plus de votes sur la plateforme des investisseurs sont ensuite soumises aux équipes présentes, puis certaines institutions financières posent des questions en direct. Généralement, tous les sujets chauds de l’entreprise sont ainsi abordés.

Question d’un investisseur de Tesla à propos du Cybertruck. // Source : Capture site Tesla

L’une des questions qui aurait dû être traitée pendant cette prise de parole était : « La montée en puissance du Cybertruck a commencé il y a un an, mais les ventes sont restées à la traîne par rapport aux autres modèles. Comment pensez-vous stimuler les ventes d’un produit aussi incroyable ? » La question n’a pourtant pas été soumise à l’équipe de direction pendant l’appel, il n’y a donc pas de réponse sur le sujet.

Pourtant, Elon Musk a pris le temps de parler de son Diner à Hollywood, de ses robots Optimus, et bien entendu de ses robotaxis avec une déclaration fracassante. À une époque pas si lointaine, les conférences de résultats avaient tendance à tirer sur la longueur et à être riches d’informations, mais depuis quelque temps, elles sont calibrées pour durer une heure maximum, ce qui s’avère assez court. Il est possible que la question à propos du Cybertruck ne soit pas rentrée dans le temps imparti.

Pour être exact : il y a quand même eu une unique mention du Cybertruck par le directeur financier, une phrase dans laquelle il était dilué, aux côtés d’autres dossiers que l’entreprise semble vouloir minimiser : « Nous continuons à investir dans divers aspects, comme Cybertruck, Semi et d’autres dépenses d’infrastructure, ainsi que dans l’expansion de nos initiatives en matière d’IA. »

Une absence qui en dit long ?

Une absence aussi nette dans la communication d’Elon Musk ne peut pas être anodine. Surtout pour un véhicule aussi emblématique que le Cybertruck, encore tout récemment décrit comme une révolution de l’industrie.

Cette image d’Elon Musk cachant les dégats du Cybertruck était peut-être prémonitoire. // Source : YouTube/Tesla/TheVerge

Il faut bien comprendre que l’échec commercial du Cybertruck n’est pas sans conséquence sur les résultats financiers actuels de l’entreprise. Pour créer ce véhicule innovant, les investissements de Tesla en R&D et dans la conception du véhicule ont été importants. Il a même fallu concevoir de l’outillage spécifique pour le modèle, faire monter en puissance la production de batterie 4680, etc. L’usine d’Austin a aussi été préparée pour pouvoir produire jusqu’à 250 000 unités du Cybertruck par an.

Photo de famille autour du premier Cybertruck produit à l’usine d’Austin (Texas). // Source : Tesla

Ces éléments mis bout à bout, le développement de ce modèle aurait coûté à Tesla plusieurs milliards de dollars. Une somme qu’il faut absorber, alors que le Cybertruck ne s’est vendu qu’à 4 306 exemplaires lors du dernier trimestre aux États-Unis (c’est toujours plus que Model S et X). La rentabilité du modèle est très loin d’être atteinte, et l’on ne sait pas comment Tesla envisage de changer la donne. Il y a bien quelques débouchés envisagés sur des marchés étrangers, mais aucun plan concret n’a été évoqué.

Le Tesla Cybertruck est en train de se transformer en caillou dans la chaussure de l’entreprise. C’est certainement une des raisons pour lesquelles l’entreprise a préféré éviter d’attirer l’attention sur la situation du modèle, préférant se concentrer sur le positif : le Model Y, les robotaxis et la prochaine invasion des robots humanoïdes Tesla.

