Si le Tesla Model Y est sur le podium des ventes du premier semestre 2025 aussi bien en Europe, aux États-Unis qu’en Chine, le reste des modèles plébiscités diffère selon les pays. Mais quels sont-ils ?

Observer les trois plus gros marchés automobiles — Chine, États-Unis, Europe — réserve toujours son lot de surprises, surtout du côté des véhicules électriques. Les comportements d’achat sont très différents et cela se remarque dans les classements locaux.

Nous avons donc compilé les résultats de ces différents marchés pour donner une idée des points communs et des différences. Combien de voitures électriques ont été vendues au premier semestre 2025 ? Quels sont les modèles qui sont les plus plébiscités ? Est-ce que le match est serré, ou plié d’avance ?

Chine, USA et Europe : qui vend le plus de voitures électriques ?

Quel est le plus gros marché de voitures électriques ? La réponse est évidente, la Chine est reconnue pour être leader en la matière. Et le pays sera probablement impossible à battre. La Chine a enregistré durant la première moitié de l’année 2025 plus de 3,33 millions nouveaux véhicules électriques vendus, une progression de 37,6 % par rapport à la même période en 2024 (selon CarNewsChina).

Stock de Tesla. // Source : Tesla

La seconde place est moins évidente à deviner, car si les États-Unis sont le second plus gros marché pour l’automobile au global, ce n’est pas le cas concernant uniquement les électriques. C’est l’Europe qui devance, avec 869 271 unités (selon l’ACEA), tandis que les USA n’ont enregistré que 607 089 voitures électriques sur les 6 premiers mois de 2025 (selon Cox Automotive). Le marché européen a enregistré une croissance de 7,8 % par rapport à 2024, tandis que le marché américain n’a progressé que de 1,5 %, avec une possible régression attendue au second semestre.

Quels sont les modèles les plus plébiscités ?

Malgré des habitudes d’achat très différentes sur les trois continents, il y a un élément commun aux trois classements : Tesla. Ou plutôt, le Model Y de Tesla, pour être précis. Celui-ci est sur le podium des trois marchés, un exploit dont la marque américaine peut s’enorgueillir. Le modèle est le leader dans deux des trois marchés. Pour autant, il n’atteint désormais que la troisième place en Chine.

Les modèles électriques les plus populaires en Chine

Fait étonnant : les 4 premiers modèles du classement sont aussi les 4 voitures les plus vendues en Chine, toutes motorisations confondues, sur la période. Et la 5e électrique du classement se classe en 6e place, juste derrière un modèle hybride rechargeable populaire. Enfin, tous les modèles du top 5 sont produits localement, seul le Model Y n’est pas issu d’un constructeur local.

Rang Modèle Ventes S1 2025 1 Geely Geome Xingyuan 204 940 2 BYD Seagull (Dolphin Surf en EU) 174 912 3 Tesla Model Y 171 491 4 Hongguang Mini EV 171 064 5 Xiaomi SU7 155 692

Parmi les autres références du top 10, il y aurait : la Zeekr 001, la BYD Dolphin, BYD Yuan Plus (Atto3), la Wuling Bingo. Néanmoins, les données chiffrées sont un peu confuses, alors on préfère se limiter aux données fiables du top 5.

Podium des voitures électriques en Chine (1er semestre 2025). // Source : Raphaelle Baut

Les 10 meilleures ventes d’électriques en Europe

Les volumes sont déjà bien différents, les ventes du Model Y en Europe ne rentreraient même pas dans le top 10 chinois. Il convient néanmoins de rappeler que le Model Y était en période de renouvellement en ce début 2025, et que ses ventes ont été moindres qu’à la même période en 2024 (-33%).

Rang Modèle Ventes S1 2025 1 Tesla Model Y 68 801 2 Volkswagen ID.4 40 335 3 Tesla Model 3 39 864 4 Volkswagen ID.7 38 113 5 Volkswagen ID.3 37 421 6 Kia EV3 35 023 7 Renault 5 34 206 8 Skoda Elroq 34 076 9 Skoda Enyaq 32 880 10 BMW iX1 31 337

Il y a plusieurs éléments intéressants dans ce classement :

4 des 5 premières voitures sont fabriquées en Allemagne, il n’y a que la Tesla Model 3 qui est produite en Chine.

8 des 10 modèles présents dans le classement sont assemblés en Europe (la Kia EV3 en Corée et la Tesla Model 3 en Chine).

Les modèles du groupe Volkswagen occupent 5 des 10 places de ce classement.

Il n’y a qu’une voiture coréenne et une seule française, pour l’exotisme du classement.

Podium des voitures électriques en Europe (1er semestre 2025). // Source : Raphaelle Baut

Les 10 voitures électriques les plus achetées aux USA

Les statistiques américaines sont assez surprenantes : il y a d’un côté Tesla, et de l’autre le reste des marques. Entre les deux, c’est le Grand Canyon.

Rang Modèle Ventes S1 2025 1 Tesla Model Y 150 171 2 Tesla Model 3 101 323 3 Chevrolet Equinox 27 749 4 Ford Mustang Mach-E 21 785 5 Hyundai Ioniq5 19 092 6 Honda Prologue 16 317 7 Ford F-150 Lightning 13 029 8 BMW i4 12 849 9 Chevrolet Blazer 12 736 10 Nissan Ariya 11 619

Si les marques locales sont aussi parmi les plus achetées par le public américain, c’est l’un des classements les plus variés en matière d’origine du constructeur. Les SUV colonisent aussi le classement américain. Malgré tout, il y a quand même deux berlines (même si la BMW est officiellement un « coupé 4 portes »), mais qu’un seul pickup dans le top 10, ce qui pourrait surprendre.

Podium des voitures électriques en USA (1er semestre 2025). // Source : Raphaelle Baut

Et la France, en comparaison ?

Si l’on ne se concentre que sur le marché français, le classement, les modèles et les volumes sont encore très différents :

Rang Modèle Ventes S1 2025 1 Renault 5 15 752 2 Citroën e-C3 9 473 3 Tesla Model Y 8 886 4 Renault Scenic 7 995 5 Peugeot e-208 5 788 6 Volkswagen ID,3 4 199 7 Renault Megane 4 123 8 Peugeot e-3008 4 063 9 Dacia Spring 3 925 10 Audi Q4 e-tron 3 397

Un match pas toujours équitable

Dans l’ensemble, il est difficile de nier que Tesla a quand même réussi à creuser l’écart avec les autres marques grâce à un seul modèle, ce qui est assez remarquable. Le renouvellement du Model Y en 2025 a tout de même permis à certains concurrents de combler une partie du retard. Certains groupes ont aussi multiplié les modèles pour être certains de toucher toute la clientèle possible. C’est ainsi que des groupes comme Volkswagen ou BYD arrivent quand même à s’imposer sur leur marché local, alors que Tesla dominait il y a quelques années.

Le marché américain est finalement l’un des plus étonnants, il apparait assez binaire : Tesla, ou rien. On comprend mieux pourquoi les constructeurs américains historiques (Ford, GM…) ont réduit leurs ambitions d’égaler ou dépasser Tesla, la marche est un peu trop haute pour le moment.

