Lecture Zen Résumer l'article

Lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2025 de Tesla, un chiffre nous a interpellés : les revenus provenant de la revente de crédit. Celui-ci est en déperdition totale alors qu’il permet de sauver les meubles chez le constructeur.

Il n’y a pas qu’en vendant des voitures qu’un constructeur automobile gagne de l’argent. Ses finances aux plus bas, Tesla peut compter sur un business ultra-rentable pour sauver les meubles : la revente de crédits CO2. Les constructeurs dépassant les seuils d’émission en produisant des voitures thermiques peuvent se « racheter » en payant des constructeurs plus vertueux, comme BYD ou bien Tesla. C’est le principe de la norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy). La marque américaine ne produisant que des voitures électriques, c’est le jackpot. D’autant plus que Tesla n’a rien à faire, l’argent tombe tout seul.

Après la diffusion de la conférence trimestrielle de la marque le 23 juillet, nous avons détaillé les résultats, parmi lesquels on retrouve ce précieux revenu. Cependant, s’il était encore très juteux il y a un an, il est en train de s’essouffler dangereusement.

De près d’un milliard de dollars à moins de 500 millions en un an

Voilà les chiffres : au deuxième trimestre 2025, Tesla a gagné 439 millions de dollars grâce à la revente de « crédits réglementaires automobiles ». Au premier trimestre de cette année, ce revenu s’élevait à 595 millions de dollars (- 22 %). Il paraît peut-être anodin, mais c’est ce business qui a permis de sauver Tesla du déficit au début de l’année.

La chute est encore plus vertigineuse quand on compare à la même période sur l’année 2024, puisque le constructeur américain avait encaissé à ce moment-là 890 millions de dollars avec les crédits CO2. Cela représente donc une baisse de 51 %.

Pour aller plus loin Tesla au plus bas, Elon Musk pense avoir trouvé la solution miracle pour sauver les ventes en Europe

Les politiques CO2 mettent en danger Tesla

La baisse de ce revenu s’explique par la suppression pure et simple des amendes liées à la norme CAFE par le gouvernement de Donald Trump dans une loi de réconciliation budgétaire votée le 4 juillet. Sans CAFE, plus de grains à moudre pour Tesla.

Comme le rapporte Autonews le 22 juillet, des analystes du cabinet William Blair estiment qu’environ 75 % des recettes de crédit de Tesla proviennent des normes CAFE. Depuis la décision du gouvernement américain, ces derniers ont réduit leurs projections des recettes de Tesla liées aux crédits à approximativement 1,5 milliard de dollars sur l’année 2025. Ce revenu tomberait à 595 millions de dollars pour l’année 2026, et disparaitrait complètement en 2027.

Tesla ne profitera plus des constructeurs américains pour gagner de l’argent // Source : Tesla

Heureusement pour Tesla, il reste encore l’Europe pour vendre des crédits. Quoique, comme nous vous le rapportions en mars, l’Union européenne s’est montrée complaisante sur le respect de la norme CAFE en autorisant les constructeurs à lisser leurs émissions polluantes sur trois ans. Les marques dépasseront moins les seuils et auront donc moins besoin de crédits CO2.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama