Pendant que les marques européennes enterrent discrètement le cabriolet, les constructeurs chinois s’en emparent. Après MG et son Cyberster, c’est Denza (groupe BYD) qui en prépare un.

Le cabriolet a progressivement déserté les catalogues occidentaux des constructeurs, jugé trop coûteux et s’adressant à une clientèle trop restreinte. Autrefois synonyme d’émotion et de plaisir, ce format a fini par disparaître en silence.

Quelques modèles thermiques résistent encore, mais pour combien de temps ? Même l’électrification n’inspire pas les constructeurs traditionnels, à part Maserati. Alors que tout le monde avait acté la disparition prochaine du cabriolet, voilà que la Chine commence à s’y intéresser sérieusement.

Denza se prépare à lancer son cabriolet

Après MG et son Cyberster, un cabriolet électrique arrivé sur nos routes en 2024, c’est Denza qui pourrait proposer un cabriolet dans sa gamme. La marque, filiale haut de gamme de BYD, prépare une version cabriolet de son futur coupé 100 % électrique, aperçu pour la première fois en concept au salon de Shanghai 2025. Autant dire que le groupe n’a pas chômé, et que le véhicule, présenté comme un concept de coupé sportif, était plutôt déjà un prototype très proche de la version de série. Pour l’avoir vu, il est assez impressionnant et rappelle le savoir-faire d’icônes comme Lamborghini ou Ferrari.

Le cabriolet Denza Z. // Source : Thinkercar sur X

On était cependant loin d’imaginer que la marque envisageait déjà d’aller encore plus loin avec une version cabriolet. C’est la découverte du prototype camouflé en Chine, signalé par Carnewschina, qui dévoile ses intentions. La silhouette sans équivoque ne trompe pas trop sur le modèle malgré le camouflage. Et ce n’est pas une simple étude de style puisqu’un prototype est déjà en test routier.

Denza s’apprête à faire ses débuts en Europe d’ici à la fin de l’année. La grande berline Z9 GT sera le premier modèle commercialisé hors de Chine. Un SUV nommé Bao 5, issu de la gamme d’une autre marque de BYD (Fang Cheng Bao), sera ensuite introduit sous le logo Denza. Enfin, on peut imaginer que la gamme va s’élargir pour proposer d’autres modèles. Il serait étonnant que Denza ne décline pas son concept Z en coupé et cabriolet pour l’Europe — même si, au passage, un peu de clarté dans les noms ne ferait pas de mal.

La Chine ose là où l’Europe ne le fait plus

Ce qui frappe, c’est le décalage : d’un côté, les marques européennes rationalisent leur offre, sabrent tout ce qui ne coche pas toutes les cases de la rentabilité. De l’autre, les constructeurs chinois injectent de l’audace, testent des formats oubliés, et n’ont pas peur de miser sur l’émotion. Dans un marché saturé de SUV, proposer un cabriolet électrique, c’est presque subversif.

Le concept Denza Z (salon de Shanghai 2025) chasse sur les terres des supercars italiennes. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Est-ce que cela se vendra largement ? Non, probablement pas. Surtout pas pour Denza qui a un positionnement tarifaire plus haut de gamme que MG. Néanmoins, la Chine ne se contente plus de copier ou de faire du bas coût. Elle crée, elle ose, et elle commence à parler le langage des Européens : celui du style, du plaisir, du statut, là où nos constructeurs commencent à renoncer à prendre ce risque financier.

Il est encore trop tôt pour savoir si ce cabriolet signé du groupe BYD verra vraiment l’Europe. Mais une chose est sûre : pendant que les groupes historiques multiplient les déclinaisons d’un même SUV fade, les constructeurs chinois permettent de redécouvrir le plaisir de rouler cheveux au vent et en silence. Et, c’est réellement une expérience agréable.

