Slate veut lancer un petit pick-up électrique à moins de 20 000 dollars d’ici fin 2026. Mais la suppression des aides fédérales pourrait bien remettre en question cette promesse audacieuse et son succès.

Le projet de Slate Auto de vendre un pick-up à tout petit prix est déjà ambitieux. Il l’est d’autant plus maintenant que le gouvernement américain met des bâtons dans les roues à la filière des véhicules électriques, en supprimant toutes les subventions fédérales.

L’entreprise, soutenue notamment par Jeff Bezos, doit fédérer les clients pour réussir. Elle mise sur des clients qui cherchent une voiture sans fioritures. En perdant le crédit d’impôt, l’entreprise perd un atout de taille pour séduire sa clientèle cible. Pour autant, les fondateurs de Slate restent confiants, comme le souligne Reuters le 28 juillet 2025. Mais n’est-ce pas une manière de sauver les apparences ?

Une Citroën Ami façon pick-up américain

Slate Auto ne se considère pas comme un constructeur automobile traditionnel. La startup installée en Californie a une idée simple : proposer un véhicule électrique ultra-minimaliste, où tout est personnalisable en option, idéal pour les petits trajets quotidiens.

Le pick-up électrique Slate (2026). // Source : Slate Auto

Son design est réduit à l’essentiel. Sa carrosserie en composite moulé, recouverte de vinyle, évoque la simplicité de conception de nos Citroën Ami, mais en plus bodybuildée : deux places côte à côte, une benne, le tout dans un format compact avec un équipement basique pour réduire les coûts de production au maximum. Même les vitres reviennent au bon vieux système d’une ouverture par manivelle. Pas de sono de série, pas de console centrale, etc. Tout ce qui est superflu disparaît. Le véhicule se concentre sur l’essentiel pour son tarif de base. Par contre, Slate prévoit un catalogue d’accessoires à rallonge pour celles et ceux qui ne veulent pas un véhicule trop rustique (ou semblable à celui du voisin). Mais tout ceci se paye en supplément.

L’objectif affiché par la marque était de proposer de base le véhicule entre 25 000 et 28 000 dollars (entre 21 500 et 24 000 €). Cela devait même descendre plus bas, grâce à l’aide fédérale de 7 500 $ offerte par l’Inflation Reduction Act. Ceux qui ont signé une précommande en espérant toucher un véhicule à 20 000 dollars risquent de revoir leur intention d’achat, car cela modifie radicalement la promesse initiale.

Le pick-up électrique abordable de Slate avec l’une de ses personnalisations optionelles. // Source : Slate

Plus de subvention, mais Slate pense pouvoir compenser

Face à des voitures électriques neuves qui dépassent généralement les 45 000 dollars, Slate reste confiant dans sa capacité à proposer un vrai véhicule disruptif et à petit budget.

Les dirigeants de la marque affirment à Reuters ne pas dépendre de cette aide : « Slate sera en mesure d’absorber la perte du crédit d’impôt de 7 500 $, car le prix du camion sera toujours inférieur à celui de ses concurrents. » Ils pensent que leur modèle économique tient la route, même sans subvention. La clef du succès reposerait sur l’idée d’un véhicule à la carte, où chaque option — climatisation, sono, assistance à la conduite, sièges chauffants, etc. — est facturée à part.

Toute la filière automobile observe ce projet avec attention. Si les précommandes aboutissent à des livraisons concrètes, Slate aura gagné le respect de ses concurrents. En attendant, la route est encore longue et périlleuse.

