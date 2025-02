Lecture Zen Résumer l'article

La Renault 5 e-tech est en tête des immatriculations du mois de janvier pour les voitures électriques. Ce n’est pas le seul modèle du groupe Renault à bien figurer au classement, tandis que d’autres marques ralentissent.

C’est une bonne nouvelle : les immatriculations de voitures électriques ont été stables par rapport à l’année dernière avec 19 923 voitures électriques contre 20 017 en 2024, selon les données AAA Data. En revanche, la tête du classement a complètement changé, avec des nouveautés récentes qui marchent bien comme la Renault 5 e-tech et la Citroën ë-C3.

Janvier n’est jamais un grand cru pour les immatriculations de voitures électriques. Beaucoup de constructeurs essayent de finir l’année précédente en beauté, et précipitent les livraisons en décembre. Le mois de janvier est donc habituellement l’un des pires mois de l’année, avec le mois d’août, en matière de livraisons de nouveaux véhicules. Janvier 2024 avait été une exception, porté par les premières livraisons du leasing social et les dernières immatriculations des modèles chinois avant la perte du bonus. Finalement, janvier 2025 n’est pas aussi catastrophique que prévu. Espérons que la tendance se maintienne.

Graphique des immatriculations de voitures électriques // Source : Raphaelle Baut – données : AAA Data

Renault toujours dans une bonne dynamique

Renault classe trois de ses modèles dans le top 10 des immatriculations de voitures électriques du mois de janvier. La Renault 5 e-tech est loin devant grâce à 2 813 exemplaires immatriculés. Même si le nombre d’immatriculations du modèle a baissé par rapport à novembre et décembre, le résultat reste de bon augure pour la suite, surtout que R5 vient d’être élu voiture de l’année 2025.

Le Renault Scénic e-tech figure sur la troisième place du podium avec 1 177 exemplaires. Il poursuit son rythme de croisière en France. La Renault Mégane a un peu plus de mal à se maintenir avec 679 unités immatriculées en janvier. Le modèle se classe quand même en 7ᵉ place du classement.

Dacia tire aussi son épingle du jeu. Après une année 2024 particulièrement compliquée, la Dacia Spring réapparait dans la tête du classement en occupant la 5ᵉ place. Avec 955 immatriculations, la Spring est loin de ses volumes d’antan, quand elle bénéficiait encore du bonus écologique. Néanmoins, comparés aux 144 exemplaires de la MG4 ou les 162 unités de sa nouvelle concurrente Leapmotor T03, la Spring est celle qui a le mieux résisté à l’absence du bonus écologique.

Dacia Spring revient dans la tête du classement // Source : Dacia

Alpine apparait plus loin dans le classement, autour de la 20ᵉ place, avec 230 A290 immatriculées en janvier. Cela reste un résultat qui est loin d’être à blâmer.

Avec 8 modèles référencés (dont quelques Zoé et Twingo), le groupe Renault approche les 5 900 immatriculations, essentiellement portées par cinq modèles majeurs. La marque Renault est en tête avec 4 711 immatriculations de voitures électriques.

Stellantis, Volkswagen ou BMW en moins bonne forme

Malgré des résultats loin d’être remarquables, Stellantis peut quand même clamer être le leader des voitures électriques en France en janvier. L’entreprise dépasse le groupe Renault d’une centaine d’exemplaires. Avec un peu plus de 6 000 véhicules électriques répartis sur 27 modèles, le groupe aux 14 marques sauve l’honneur. Pour autant, les modèles phares ne brillent plus autant que par le passé. Il y a aussi probablement un certain nombre d’immatriculations (dites stratégiques) réalisées par les marques du groupe dans ces chiffres.

Citroën ë-C3 en deuxième place du classement des immatriculations VE en janvier 2025 // Source : Citroën

La Citroën ë-C3 continue quand même les livraisons à bon rythme avec 1 548 exemplaires livrés en janvier, ce qui classe le modèle sur la deuxième place du classement de janvier. La Peugeot e-208 reprend des couleurs après deux mois difficiles, avec 1 103 immatriculations.

Le Peugeot e-3008 semble avoir passé la seconde en ce début 2025. Après plusieurs mois avec une moyenne d’immatriculations autour des 400 exemplaires, le e-3008 grimpe à 762 véhicules. En revanche, les 400 Fiat 500e ne sont pas très encourageantes pour la survie du modèle. Ce n’est guère mieux pour les Peugeot e-2008, Jeep Avenger, Fiat 600e et Peugeot e-5008.

Le groupe Volkswagen, avec ses différents modèles, totalise 2 025 immatriculations ce mois-ci. Fait surprenant, le modèle le plus vendu du groupe n’est pas une Volkswagen (ID.3 ou ID.4), mais l’Audi Q4 e-tron avec 529 exemplaires.

L’Audi Q4 e-tron est le modèle le plus immatriculé en France en janvier pour le groupe Volkswagen // Source : Audi

Alors que BMW et Mini étaient en bonne forme fin 2025, le début d’année est un peu plus mou pour le groupe allemand. Mais cette baisse des immatriculations n’est rien comparée à la chute de Tesla. D’ailleurs, avec plus de 1 350 immatriculations, BMW dépasse Tesla sur le marché français de l’électrique.

Notre essai de la Mini Cooper SE à découvrir // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le TOP 20 des voitures électriques en France pour janvier 2025

RENAULT – RENAULT 5 2 813 CITROEN – E-C3 1 548 RENAULT – SCENIC 1 177 PEUGEOT – 208 1 103 DACIA – SPRING 955 PEUGEOT – 3008 762 RENAULT – MEGANE-E 679 TESLA – MODEL Y 640 MINI – MINI 568 AUDI – Q4 E-TRON 529 TESLA – MODEL 3 486 FIAT – 500 400 VOLKSWAGEN – ID.3 398 PEUGEOT – 2008 394 VOLKSWAGEN – ID.4 366 B.M.W. – IX1 353 SKODA – ENYAQ 296 KIA – EV3 263 HYUNDAI – KONA 248 JEEP – AVENGER 236

