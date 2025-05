Lecture Zen Résumer l'article

Le podium des voitures électriques est une nouvelle fois 100 % français en avril. Si l’on se réjouit de voir Renault devenir le leader des véhicules électriques en France, les résultats de Tesla et du groupe Stellantis inquiètent.

Alors que Tesla ralentit nettement en avril, les immatriculations de voitures électriques restent en légère hausse (+2,78 %). La relève semble enfin prête à prendre le relais : Renault en tête.

Petit cocorico pour le mois d’avril 2025, ce sont trois modèles français qui font la course en tête, selon les données NGC-Data : Renault 5, Renault Scénic e-tech et Citroën e-C3. Et cette fois, le résultat n’est pas manipulé par un leasing social comme en 2024.

Renault 5 : un succès qui se confirme

Les plus sceptiques imaginaient qu’après quelques mois de bons résultats, la Renault 5 e-tech finirait par chuter dans le classement mensuel des voitures électriques. Pour le moment, le modèle leur donne tort. Avec 2 267 immatriculations au mois d’avril, la Renault 5 est une nouvelle fois en tête du classement du mois d’avril.

Elle l’est également sur le cumul annuel puisque le modèle a déjà enregistré 11 454 immatriculations depuis janvier 2025 dans la catégorie des voitures particulières. On peut y ajouter 616 immatriculations réalisées depuis le début d’année en tant que véhicule utilitaire. Les résultats pour cette Renault 5 sont vraiment encourageants et le succès en France ne se dément plus.

Renault 5 e-tech // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

En plus, Renault peut désormais compter sur le Scénic pour venir compléter les ventes de voitures électriques. Après un démarrage un peu mitigé, le Renault Scénic e-tech s’invite sur le podium des modèles les plus vendus en France. En avril 2025, il occupe la seconde place avec 1 463 exemplaires. Au cumul annuel, il est le troisième modèle du classement avec 5 859 immatriculations.

En revanche, la Mégane e-tech est un peu en retrait en huitième place du classement avec 637 exemplaires.

Tesla est en panne

Les résultats sont mauvais, c’est un fait — même si certains cherchent à les relativiser : premier mois d’un nouveau trimestre, livraisons du nouveau Model Y limitées aux versions les plus haut de gamme, etc.

Démarrage très timide pour le nouveau Model Y // Source : Tesla europe

Avec une image de marque dégradée par le comportement de son patron et un lancement pas vraiment optimal du Model Y, les étoiles ne sont plus alignées pour garantir le succès de la marque. D’ailleurs, les résultats des trois autres modèles du constructeur sont également calamiteux :

Modèle Immatriculations en avril 2025 Comparaison avec avril 2024 TESLA MODEL Y 541 – 62 % TESLA MODEL 3 310 – 52 % TESLA MODEL X 9 – 68 % TESLA MODEL S 3 – 73,%

Il faut remonter à octobre 2022 pour avoir un résultat aussi faible pour le Model Y et, à l’époque, la Model 3 assurait de bons volumes. Les mauvais résultats de Tesla vont réjouir les concurrents comme BYD. Avec 503 immatriculations de sa berline Seal, BYD tient sa revanche et va pouvoir dire qu’il a battu la marque historique : tout un symbole.

Des résultats en demi-teinte pour Stellantis

La Citroën ë-C3 arrive en troisième place du classement, au mois d’avril 2025, pour les particuliers. Avec 1 056 immatriculations, le modèle électrique abordable de Citroën continue de séduire la clientèle, et c’est une bonne nouvelle pour le groupe.

La Citroën ë-C3 Aircross sera aussi à surveiller. Pour le moment, les immatriculations de cette nouveauté ne permettent pas de donner une tendance, car les véhicules ont été livrés aux concessionnaires comme véhicules de démonstration ou à des loueurs courte durée.

La Citroën ë-C3 a trouvé son rythme de croisière // Source : Citroën

En revanche, les résultats chez Peugeot sont moins enthousiasmants. Même si la marque a connu des passages à vide encore plus marqués, les résultats sont moyens pour les différents modèles, et le contraste avec 2024 et son leasing social est encore plus saisissant :

Modèle Immatriculations en avril 2025 Comparaison avec avril 2024 PEUGEOT 208 938 – 70 % PEUGEOT 2008 670 – 69 % PEUGEOT 3008 670 + 727 % PEUGEOT 5008 276 Nouveauté PEUGEOT 308 163 + 22 %

Fiat n’est pas à la fête non plus. La Fiat 500e n’a été immatriculée qu’à 348 exemplaires, une baisse de 80 % par rapport à la même période en 2024. La Fiat 600e ne réalise que 174 unités, soit 65 % en moins que l’année précédente. C’est à peine mieux que la chinoise Leapmotor T03, que le groupe a commencé à commercialiser en septembre 2024.

Jeep Avenger affiche un -60 % par rapport à 2024 avec 256 exemplaires. Alfa Romeo Junior n’a immatriculé que 78 exemplaires de sa Junior Elettrica. Quant au grand retour de Lancia avec son Ypsilon électrique, c’est un échec, avec 7 véhicules immatriculés le mois dernier.

TOP 20 des immatriculations de voitures électriques en avril 2025

Modèle Immatriculations en avril 2025 RENAULT R5 2 267 RENAULT SCENIC 1 463 CITROEN C3 1 056 PEUGEOT 208 938 VOLKSWAGEN ID.3 899 PEUGEOT 2008 670 PEUGEOT 3008 670 RENAULT MEGANE 637 BMW 625 KIA EV3 551 TESLA MODEL Y 541 DACIA SPRING 521 SKODA ELROQ 519 BYD SEAL 503 CITROEN C3 AIRCROSS 495 ALPINE A290 489 HYUNDAI KONA 455 OPEL FRONTERA 454 VOLKSWAGEN ID,4 435 AUDI Q6 410

