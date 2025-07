Lecture Zen Résumer l'article

Tesla fait couler beaucoup d’encre en occupant de nouveau la tête du classement. Un autre modèle a cependant attiré notre attention dans ce classement du mois de juin : la Renault 5.

La Renault 5 E-Tech confirme son bon démarrage. En juin, elle s’est hissée devant les Volkswagen ID.3 et ID.4 dans le classement européen des voitures électriques, selon les données publiées par JATO. Un résultat remarquable sur un marché européen, où les surprises s’enchaînent depuis le début d’année.

Le net ralentissement de Tesla en début d’année avait relancé un peu la compétition. Une opportunité que le groupe Volkswagen a saisie pour occuper la tête du classement. En juin, Tesla siffle la fin de la récréation.

Renault 5 : un succès qui ne se limite pas à la France

Cela fait plusieurs mois que la Renault 5 creuse son trou dans le haut du classement sans faiblir. À la différence d’une Citroën ë-C3 qui fait le yoyo en fonction des mois en Europe, le modèle de Renault est assez constant. Pourtant, la citadine n’était pas encore livrée dans sa version la plus abordable à 25 000€, mais celle-ci ne sera probablement jamais la plus demandée.

De plus, cette bonne position au classement ne repose pas uniquement sur ses ventes en France. Bien sûr, elle cartonne dans l’Hexagone, mais elle arrive à séduire au-delà de nos frontières. Les volumes progressent en Allemagne, en Espagne, et même sur d’autres marchés. La France représente quand même 41 % des immatriculations de la R5 en juin, et 46 % depuis le début d’année 2025. C’est à peu de choses près la même répartition.

Le retour de Tesla, y compris pour Model 3

Alors que les immatriculations du Tesla Model Y étaient encore loin de leur niveau de 2024 sur le semestre, la marque a finalement repris ce même niveau en juin. L’arrivée de la production des versions les plus accessibles (Propulsion et Propulsion Grande Autonomie) change clairement la donne pour le constructeur américain.

Le Model Y atteint 23 821 livraisons en juin 2025, soit environ 13 000 véhicules de plus que le second du classement européen, qui s’avère être, pour notre plus grande surprise, la Tesla Model 3 avec 10 849 exemplaires. Même si ce dernier chiffre est en retrait de 48 % par rapport à 2024, c’est un retour fracassant, bien aidé par des remises dans plusieurs pays.

Livraisons de Tesla Model Y à la Gigafactory de Berlin // Source : Tesla

Sur le premier semestre, Tesla termine avec une baisse de 33 %, ce qui est bien loin du boycott annoncé un peu trop hâtivement par certains médias. Il reste à observer si les volumes vont se maintenir sur les prochains mois, ou si le soufflé va s’écraser en sortant du four.

Le groupe Volkswagen reste en grande forme

Le Skoda Elroq continue à s’accrocher au podium des ventes de véhicules électriques en Europe. Avec encore 9 679 unités en juin, le modèle tchèque grimpe progressivement dans le classement cumulé. Il apparaît d’ailleurs juste derrière la Renault 5 à la fin de ce premier semestre : 34 206 pour la Renault 5 et 34 076 pour l’Elroq, qui talonne le modèle français et va certainement le doubler dès le mois prochain.

Skoda Elroq à l’essai // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les modèles Volkswagen ID.3 et ID.4 continuent sur leur lancée, même si les volumes sont un peu inférieurs sur le mois de juin, comparé à l’année dernière : respectivement -29% (pour ID.3) et -12% (pour ID.4).

Tout cela n’empêche pas la marque Volkswagen de conserver, pour l’heure, la tête des constructeurs de voitures électriques sur le cumul annuel. Cela ne durera pas, si Tesla retrouve ses volumes d’avant :

Marque Volumes de voitures électriques (janvier à juin 2025) Variation par rapport à 2024 Volkswagen 135 427 +78 % Tesla 109 262 -33 % BMW 94 658 +15 % Audi 74 561 +53 % Skoda 71 789 +147 % Renault 64 402 +58 %

Pour autant, Tesla ne fait pas le poids face au groupe Volkswagen et sa large gamme de marques et modèles électriques.

Top 20 des voitures électriques en Europe en juin 2025 :

Rang Modèle Immatriculations Juin 2025 1 Tesla Model Y 23,821 2 Tesla Model 3 10,849 3 Skoda Elroq 9,679 4 Renault 5 6,919 5 Volkswagen ID.3 6,822 6 Volkswagen ID.4 6,363 7 BMW iX1 6,342 8 Volkswagen ID.7 5,773 9 Skoda Enyaq 5,686 10 Kia EV3 5,211 11 BMW i4 4,722 12 Audi Q6 e-tron 4,439 13 Volvo EX30 4,407 14 Mercedes EQA 3,985 15 Cupra Born 3,881 16 Ford Explorer EV 3,797 17 MG4 3,439 18 Audi Q4 e-tron 3,391 19 Hyundai Inster 3,322 20 Dacia Spring 3,266

