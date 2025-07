Lecture Zen Résumer l'article

L’organisme des titres d’immatriculations en Californie poursuit en justice Tesla pour publicité mensongère à propos de son Autopilot. Le constructeur pourrait perdre son droit de vente pendant 30 jours.

Un jour ça va, un jour non. On ne peut pas dire que Tesla vit des jours tranquilles depuis plusieurs mois. Alors qu’Elon Musk se félicite pour l’ouverture de son Diner Superchargeur, un nouveau coup de massue est en train de s’abattre sur la marque dans son ancien fief, en Californie. Comme l’a rapporté Bloomberg le 21 juillet 2025, une suspension des ventes pend au nez du constructeur américain après une attaque en justice pour publicité mensongère.

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle du mois de juin, où la France avait épinglé Tesla pour « pratiques commerciales trompeuses ».

Le nom de l’Autopilot jugé trompeur

L’action en justice est menée par le DMV (Department of Motor Vehicles) de la Californie, l’équivalent américain de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés chez nous, communément appelée ANTS ou France Titres. C’est cet organisme qui régule les immatriculations dans l’État concerné. D’après ce dernier, Tesla présente de manière trompeuse la capacité de ses systèmes d’aides à la conduite « Autopilot » et « FSD » (Full Self Driving) à cause de leur nom en eux-mêmes (pilote automatique et conduite entièrement autonome) ainsi que la manière dont elle les vend au public.

Pour aller plus loin Tesla n’a pas fraudé au Canada et va pouvoir récupérer 43 millions d’aides

Parmi les reproches faits au constructeur américain, la DMV souligne des affirmations litigieuses comme : « Le système est conçu pour pouvoir effectuer des trajets de courte et de longue distance sans que la personne assise dans le siège du conducteur n’ait à intervenir. »

Les Tesla peuvent se conduire toutes seules dans l’usine. // Source : Tesla

Un autre paragraphe jugé trompeur est également dans le viseur : « Depuis votre domicile — il vous suffit de monter à bord et de dire à votre voiture où aller. Si vous ne dites rien, votre voiture consultera votre calendrier et vous emmènera à votre destination supposée. Votre Tesla trouvera l’itinéraire optimal, en naviguant dans les rues, les intersections complexes et les autoroutes. Vers votre destination — lorsque vous arrivez à votre destination, il vous suffit de sortir de l’entrée pour que votre voiture passe en mode ‘recherche de parking’, cherche automatiquement une place et se gare toute seule. Il vous suffit d’appuyer sur votre téléphone pour qu’elle revienne vers vous. »

Une suspension des ventes de 30 jours minimum pour Tesla ?

Malgré la mise en garde du constructeur au moment de l’activation de l’Autopilot ou du système FSD, l’agence de la DMV « demande la suspension des autorisations de vente du fabricant pour une période d’au moins trente jours, et exige le paiement d’une indemnisation en vertu du code gouvernemental », rapporte Electrek.

Pour aller plus loin Tesla bientôt interdit de vente à New York ? Elon Musk dans le viseur des sénateurs

Le tribunal tient actuellement une audience de cinq jours sur l’affaire tout au long de la semaine. Si la justice californienne accorde la sentence souhaitée, Tesla se retrouverait ainsi privée du marché le plus porteur pour les voitures électriques.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama