Lecture Zen Résumer l'article

Kia pensait surfer sur la vague des critiques contre Elon Musk avec une campagne publicitaire moqueuse en Norvège. Mais, face au tollé provoqué, la marque a rapidement fait marche arrière.

En Norvège, Kia a lancé autour du 8 mars 2025 une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux et dans les médias scandinaves visant directement Tesla et son patron. L’image est rapidement devenue virale : elle montrait l’arrière d’un Kia EV3 floqué d’un autocollant affichant : « Je l’ai acheté après qu’Elon est devenu fou. »

Il s’agit d’une référence aux prises de position controversées d’Elon Musk, qui ont poussé certains propriétaires de Tesla à se désolidariser publiquement de son idéologie. De plus en plus de possesseurs de Tesla apposent des autocollants du type « J’ai acheté cette Tesla avant qu’Elon Musk ne devienne fou » sur leurs véhicules.

L’intention de Kia était claire : séduire les déçus de Tesla en misant sur l’image d’une marque plus neutre et accessible. Un pari audacieux qui, au début, a semblé fonctionner.

Le retour de bâton contre Kia ne s’est pas fait attendre

La communication de Kia Norvège a été massivement repartagée sur les différents réseaux sociaux, notamment ce lundi 10 mars. Si certains ont salué l’initiative de Kia, notamment parmi les détracteurs d’Elon Musk, les fans de Tesla ne l’ont pas entendu de cette oreille.

Commentaires de la publication Kia, avant sa suppression. // Source : Capture réalisée par Electric-vehicules.com

Les commentaires de la publication Instagram de Kia ont rapidement été pris d’assaut par une horde de défenseurs de la marque californienne, dénonçant une attaque gratuite et malvenue. Dans les commentaires, on pouvait lire que Tesla était la meilleure marque et que Kia était bien inférieure à ce que propose la marque californienne.

Face à ces réactions négatives, Kia Norvège a pris la décision de supprimer sa publication et de retirer toute trace de cette campagne de ses réseaux sociaux. Un revirement qui illustre la difficulté des constructeurs à manier l’humour sans risquer un retour de flamme, surtout face à Tesla.

S’attaquer à Tesla, un jeu dangereux ?

Kia espérait sans doute capter une partie des acheteurs refroidis par Tesla. Cependant, la stratégie est davantage révélatrice de l’engagement de nombreux fans de Tesla. Si les prises de position du patron de Tesla, Twitter et SpaceX divisent, elles n’entament pas la ferveur de nombreux propriétaires et admirateurs d’Elon Musk. Il n’est pas non plus exclu que des bots aient contribué, en publiant des commentaires automatiques en faveur de Tesla.

Moralité : tacler Tesla peut être un jeu dangereux pour un constructeur automobile. Le risque étant de rapidement se retrouver submergé par les commentaires d’aficionados de Tesla mécontents.

Kia a probablement pris une sage décision en retirant ses publications pour ne pas jeter de l’huile sur le feu. Fallait-il céder à la pression aussi rapidement ? Les captures d’écran de la publication continuent en tout cas de circuler, prouvant que les fans de Tesla n’ont pas totalement réussi à museler Kia. Il est même probable que l’effet inverse se produise, car les messages de soutien se multiplient.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama