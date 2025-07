Lecture Zen Résumer l'article

Faraday Future vient de révéler en grande pompe sa dernière « nouveauté » : un van chinois vaguement rebadgé, avec un écran en façade complètement inutile. La marque n’a décidément aucune stratégie claire, comment survit-elle ?

À chaque apparition médiatique de Faraday Future, la question revient : que fait encore ce constructeur sur le marché ? Cette fois, la marque californienne, soi-disant visionnaire, a dévoilé le 17 juillet un van électrique baptisé FX Super One. Le modèle doit proposer une alternative haut de gamme, biberonnée à l’IA et pensée pour le marché américain.

Officiellement présenté comme un minivan premium, il s’agit en réalité d’un modèle chinois maquillé et expédié en kit pour contourner les droits de douane. Et ce n’est que le début des bizarreries. L’annonce ressemble plus à une tentative désespérée d’exister qu’à un vrai tournant industriel pour l’entreprise.

Un van chinois à peine modifié

Le Faraday FX Super One serait en réalité une version légèrement retouchée du Wey Gaoshan 9, comme l’affirme Carnewschina d’après des sources chinoises. Il s’agit d’un van hybride rechargeable chinois de GWM (Great Wall Motors), converti à l’électrique pour l’occasion et également proposé avec prolongateur d’autonomie (EREV). Le véhicule sera expédié depuis la Chine sous forme de kits SKD, partiellement désassemblés, puis assemblés localement. C’est un bon moyen de contourner les nouveaux droits de douane américains sur les véhicules chinois.

Faraday Future FX super one // Source : Faraday Future

Pour passer le barrage mis en place sur les logiciels embarqués chinois, Faraday Future indique que ce véhicule sera équipé de toute la technologie développée pour leur premier modèle la FF91 – celui vendu à une vingtaine d’exemplaires depuis son lancement en 2023. Faraday Future devrait donc fournir à ce véhicule la partie motopropulseur et la partie logicielle. Et surtout une bonne dose d’IA : le mot IA est quasiment présent une ligne sur deux dans les communications de la marque. Par contre, n’espérez pas connaître les caractéristiques techniques, Faraday Future n’en dit presque rien.

Même s’il n’y a rien de répréhensible à rebadger un modèle d’un autre constructeur, le choix interroge. Faraday Future, qui se veut un porte-étendard de la tech américaine, recycle ici un véhicule étranger à peine maquillé pour le marché local. Difficile de parler d’innovation ou d’identité forte quand la base même du produit n’est ni originale, ni pensée pour le public visé.

Un écran au lieu d’une calandre, vraiment ?

Faraday Future mise pourtant sur un « effet waouh » : un écran géant intégré dans la face avant du van, visible depuis l’extérieur. Officiellement, il s’agit d’afficher des vidéos ou des contenus personnalisés, pour les marques ou les passagers VIP. Officieusement, c’est un non-sens réglementaire. La probabilité que cela respecte les réglementations américaines est quasi nulle.

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une voiture électrique feu de camp ? Personne… oups ! // Source : Faraday FUture

Globalement, les différents pays commencent à peine à accepter que les logos des constructeurs puissent être éclairés et Faraday Future pense qu’un écran personnalisable, façon sphère de Las Vegas, va passer ces réglementations ? Il ne faut pas longtemps pour comprendre que les chances sont infimes :

Norme fédérale américaine de sécurité des véhicules à moteur FMVSS108 : « Tout dispositif qui risquerait de perturber la visibilité, générer de l’éblouissement ou prêter à confusion (comme l’affichage de certaines couleurs réservées aux véhicules d’urgence) serait susceptible de contrevenir à cette norme. »

Norme FMVSS101 qui « limite la nature, la luminosité et l’utilisation des affichages visibles depuis l’extérieur, principalement pour éviter les risques de distraction ou de confusion avec les signaux nécessaires à la sécurité ».

Ceci sans oublier toutes réglementations liées à la sécurité des piétons à respecter.

Dans un marché où l’on attend de la fiabilité et des produits matures, Faraday sort un gadget distractif, inutile, et probablement dangereux. Cet écran est surtout une diversion pour masquer la réalité que la marque n’a avancée sur rien de concret depuis toutes ces années.

Faraday Future, un avenir de moins en moins crédible

Lancé il y a près de dix ans avec l’ambition de concurrencer Tesla, Faraday Future n’a cessé de cumuler les revers : retards, changements de direction, pertes financières abyssales et production confidentielle du FF91, son premier modèle de luxe annoncé depuis 2017. Ce nouveau modèle ne fait que renforcer l’idée que la marque cherche désespérément à rester dans la conversation. Alors que l’entreprise devrait présenter son premier véhicule à gros volume, elle présente un véhicule chinois à peine modifié, sur un segment de véhicule (Van ou MVP) à la peine aux USA depuis l’avènement des SUV : cela n’a aucune logique.

Faraday Future FF 91 s’est vendue à 20 exemplaires en deux ans // Source : Faraday Future

Selon plusieurs analystes financiers, Faraday Future brûle son cash à une vitesse démente. Malgré l’enquête en cours suspectant Faraday Future de fraude et déclaration trompeuse lors de son introduction en bourse, la firme continue pourtant de lever des fonds — encore plusieurs dizaines de millions de dollars récemment — auprès d’investisseurs qui semblent encore croire au Père Noël. Il y a toutefois des constructeurs bien plus sérieux à soutenir.

