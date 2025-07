Lecture Zen Résumer l'article

Un SUV flottant, une supercar dansante, une berline grimpant des escaliers… Voilà des modèles que le groupe BYD pense ramener en Europe en 2026, avec sa marque Yangwang.

On savait que BYD ne comptait pas s’arrêter à sa gamme principale de voitures électriques et d’hybrides rechargeables en Europe. Un peu plus tôt en avril 2025, Stella Li, la vice-présidente exécutive de BYD, avait déjà annoncé que la marque Denza ferait ses débuts dans plusieurs pays européens d’ici à la fin de l’année.

En 2026, ce sont ses modèles les plus délirants — ceux de la marque Yangwang — qui arriveront sur le Vieux Continent. La confirmation vient de Stella Li, dans un entretien accordé à Autocar UK le 21 juillet 2025. Certaines marques de luxe qui se sont un peu endormies sur leurs lauriers risquent d’avoir une mauvaise surprise avec l’arrivée de cette nouvelle concurrence.

Yangwang : une marque méconnue, mais plus pour longtemps

La marque Yangwang, lancée en Chine en 2023, incarne la montée en gamme et la technicité de l’industrie automobile chinoise. La marque s’adresse clairement aux amateurs de véhicules exclusifs, puissants et technologiques. Yangwang est à la fois la marque la plus luxueuse du groupe BYD et la plus innovante. Elle se positionne encore un cran au-dessus des modèles Denza qui arriveront d’ici à la fin de l’année.

Une Mercedes Classe G prendrait presque un coup de vieux à côté du Yangwang U8. Ce SUV luxueux est équipé d’un système à quatre moteurs électriques — un par roue — totalisant jusqu’à 1 180 chevaux. Il s’agit d’un modèle à prolongateur d’énergie, avec un moteur thermique qui joue le rôle de générateur, qui permet d’atteindre jusqu’à 1 000 km d’autonomie. Il propose des capacités tout-terrain avancées et des fonctionnalités surprenantes, comme la rotation sur place à 360° et une fonction amphibie permettant de flotter temporairement sur l’eau.

Le franchissement est un jeu d’enfant pour le Yangwang U8. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Bardés de technologies et vendus plus de 150 000 €, ces véhicules n’ont rien à envier aux références européennes : matériaux, assemblages, équipements… tout est pensé pour affronter Bentley, Mercedes ou Porsche. Il faut s’installer à bord pour comprendre que ces modèles sont vraiment imaginés comme une concurrence sérieuse.

Et c’est encore plus évident avec la supercar Yangwang U9. Cette sportive100 % électrique de 1 300 chevaux pourrait aussi débarquer en Europe. Elle affiche des performances dignes d’une supercar, et sa suspension active est tellement poussée que le modèle peut danser, sauter sur place (en décollant ses 4 roues) et même sauter un obstacle sur la route en roulant. C’est réellement bluffant à observer. Et encore une fois, cette débauche de technologie ne se fait pas au détriment de la qualité des matériaux, de ce que l’on a pu observer à son bord. On rêve de la voir arpenter les routes européennes.

Intérieur de la Yangwang U9. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À ces deux modèles inaccessibles, s’ajoute la berline U7, également lancée en Chine cette année. Même si le véhicule semble moins exubérant que les deux autres, il ne faut pas sous-estimer la technologie intégrée à ce modèle, notamment en matière de suspension.

Le pari (déjanté) du très haut de gamme chinois

Soyons transparents : ce type de véhicule n’a pas vocation à faire du volume, et le groupe BYD en est parfaitement conscient. Il s’agit surtout pour BYD d’asseoir son image technologique et de montrer que la Chine ne se contente plus de produire des véhicules électriques à moindre coût, mais sans âme.

Concession Yangwang de Shanghai. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La question reste de savoir si le public européen est prêt à mettre plus de 150 000 € dans une marque encore méconnue et chinoise, même si le produit est objectivement impressionnant. Lucid n’a pas réussi à convaincre avec sa berline américaine à plus de 100 000 € (désormais à partir de 85 000 €). Lotus patine aussi avec des modèles sportifs et électriques.

Néanmoins, BYD a une force de frappe plus importante pour mettre en place un réseau de vente haut de gamme, assurer le SAV et gagner rapidement en notoriété. Ce n’est pas pour rien que le Yangwang U8 était déjà présent au salon de Genève en 2024, il s’agissait de prendre le pouls auprès de la clientèle européenne. BYD avait déjà à ce moment-là l’intention d’introduire cette marque en Europe.

En tout cas, BYD n’abandonne pas l’idée de faire arriver les modèles Yangwang sur le marché européen, et c’est une bonne nouvelle. On ne sait pas encore si tous les modèles seront du voyage : le U8 le sera très certainement, mais pour les autres, c’est plus flou.

Même si le nom de la marque, difficile à mémoriser pour le grand public, pourrait freiner son adoption, il est toujours bon de voir arriver des acteurs qui secouent un peu les marques historiques.

