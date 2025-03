Lecture Zen Résumer l'article

Des sénateurs démocrates de New York travaillent sur le bannissement des ventes de Tesla dans l’État américain. Le permis permettant à la marque de distribuer ses voitures pourrait se voir révoquer et attribuer à d’autres.

Exclusion d’un salon automobile, aides gouvernementales gelées au Canada, manifestations contre Elon Musk : la situation de Tesla ne fait qu’empirer jour après jour. Aux États-Unis, celle-ci pourrait encore s’aggraver. Des sénateurs démocrates de New York, en profond désaccord idéologique, veulent tailler dans le vif du constructeur américain en interdisant purement et simplement la vente de Tesla dans cet État.

Se disant « dégouté » d’Elon Musk, la sénatrice Patricia Fahy, fervente défenseure des voitures électriques, a présenté le 26 mars une proposition de loi qui supprimerait les permis accordés à Tesla autorisant ses cinq points de vente implantés dans l’État de New York, rapporte Politico. On vous explique.

Le problème de la vente « en direct » de Tesla

Dans l’État de New York, et comme dans certains autres États américains, la vente de voitures « en direct » est interdite. Les constructeurs doivent obligatoirement passer par des concessionnaires traditionnels franchisés pour vendre, et non des points de vente directement ouverts par la marque elle-même. De nouveaux acteurs de l’automobile comme Lucid ou Rivian qui n’ont que ce modèle commercial ne peuvent ainsi pas vendre leurs voitures électriques dans l’État.

Ce devrait également être le cas de Tesla. Cependant, la marque a obtenu en 2014 des autorisations lui permettant d’ouvrir plusieurs points de vente pour déployer ses opérations. Ce sont ces autorisations indispensables qui sont donc dans le viseur des sénateurs. « Quoi que nous fassions, nous devons reprendre cela à Elon Musk. Il fait partie d’un effort de retour en arrière », explique Patricia Fahy.

Rivian pourrait récupérer les droits de vente de Tesla

L’objectif des sénateurs démocrates de New York n’est évidemment pas de supprimer les autorisations de ventes directes, mais plutôt de les réattribuer. Rivian pourrait ainsi profiter de cette opportunité pour récupérer les droits donnés à Tesla et pouvoir vendre ses voitures électriques.

Si la proposition est suivie d’effet, Tesla serait interdit de vente à compter de juillet 2026. La même mesure a été présentée dans l’État de Washington, avec une autre visant à permettre d’autres marques de véhicules électriques d’installer des points de vente.

