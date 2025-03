Lecture Zen Résumer l'article

On apprend que Bouygues Telecom a assigné Free en justice. L’opérateur se sent dénigré par son concurrent et l’accuse de publicité mensongère. Pour Bouygues Telecom, Free a menti en vendant sa Freebox Ultra avec du Wi-Fi 7 alors qu’elle n’était pas certifiée.

Est-ce une nouvelle guerre entre les opérateurs qui débute ? L’Informé (dont Xavier Niel est actionnaire minoritaire) a appris qu’en septembre 2024, Bouygues Telecom a assigné Free devant le tribunal de commerce de Paris. Il accuse l’opérateur concurrent de dénigrement et de publicité mensongère et se sent lésé.

Une Freebox Ultra Wi-Fi 7, vraiment ? Bouygues Telecom n’y croit pas

En janvier 2024, en marge du lancement du Wi-Fi 7 par la WiFi Alliance, Free a fait une grande annonce. Le FAI a présenté la Freebox Ultra, sa box Internet la plus puissante jamais conçue. Qui plus est Wi-Fi 7, toute nouvelle norme, qui promet jusqu’à 100 appareils connectés simultanément, 8 Gbit/s en montant et en descendant et des débits jusqu’à cinq fois plus rapides qu’avec le Wi-Fi 6.

La Freebox Ultra et la Freebox Delta. // Source : Numerama

Sauf que Bouygues Telecom pense que Free a menti. Pour l’opérateur, « la technologie n’était certifiée sur la Freebox Ultra et sur ses répéteurs. Et elle ne l’est toujours pas », écrit L’Informé. La non-certification signifie que la Freebox Ultra n’est pas officiellement compatible avec tous les équipements également Wi-Fi 7 dans les trois bandes de fréquences qu’elle supporte. Naturellement, plusieurs abonnés de Free se plaignent de problèmes de débits, sans qu’on sache si c’est directement lié au Wi-Fi 7 (ou à sa non-compatibilité).

La Bbox Wifi 7. // Source : Numerama

Un an après le lancement de la Freebox Ultra, Bouygues Telecom se venge avec sa nouvelle Bbox Wi-Fi 7, qui, elle, est bien certifiée. Le directeur général en profite même pour lancer un tacle discret à Free, en disant que sa box a « du vrai Wi-Fi 7 ». Free et Bouygues sont pour le moment les seuls à commercialiser des box Internet en Wi-Fi 7 : Orange prévoit de se lancer cette année et on peut penser que SFR y travaille.

