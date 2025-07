Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Un VTT électrique est adapté pour rouler hors des sentiers battus, mais peut tout à fait s’utiliser en ville. Ce sont donc des VAE polyvalents intéressants, surtout lorsqu’ils sont en promotion pour les soldes d’été.

Pour sortir un peu des grandes villes, rien de mieux qu’une bonne balade dans la nature. En dehors de la marche à pied, le vélo est une excellente manière de prendre l’air dans de beaux paysages, et de transpirer un peu par la même occasion. Les VTT électriques sont des deux-roues qui se prêtent parfaitement à une sortie vélo plus mouvementée, loin des routes plates de la ville. Ce modèle Rockrider de Decathlon est en ce moment moins cher.

Le vélo électrique Rockrider E-ST 500 de Decathlon est normalement vendu 1 499,99 €. Pour les soldes d’été, il est disponible au prix de 1 198,99 € sur le site de Decathlon.

C’est quoi, ce vélo électrique de Decathlon ?

Cela se voit immédiatement à son design aux lignes sportives agressives, le Decathlon Rockrider E-ST 500 est un VTT électrique conçu pour rouler loin des villes, sur des chemins plus vallonnés, en campagne ou en montagne. Le VTT est robuste et sa conception de qualité, avec un cadre fermé qui oblige à lever la jambe pour l’enfourcher, soit un petit échauffement avant même le premier coup de pédale.

Decathlon Rockrider E-ST 500 vtt // Source : Decathlon

Rassurez-vous, une fois l’arrière-train posé confortablement sur la selle Confort Evo, le confort est au rendez-vous et la conduite plutôt agréable, malgré les 23 kg de l’engin. L’E-ST 500 est équipé de roues de 27,5 pouces, idéal pour les chemins en forêts, et de suspensions à débattement de 120 mm. La conduite est donc plutôt souple et les chocs correctement amortis. Les freins à disque hydrauliques apportent de plus un bon sentiment de sécurité, grâce à une bonne réactivité.

À ce prix, le Rockrider E-ST 500 est-il une bonne affaire ?

300 € de réduction, c’est une bonne affaire pour un deux-roues de qualité et surtout polyvalent. Le Rockrider E-ST 500 un moteur central au couple de 50 Nm qui peut délivrer une assistance maximum de 280 %, soit une aide suffisante pour les sentiers difficiles et peu praticables. Trois modes d’assistance : Eco, Standard et Boost, permettent d’ajuster l’aide au pédalage et d’optimiser et la vitesse et la batterie.

La batterie de 420 Wh permet jusqu’à 70 km d’autonomie si les conditions sont réunies. Le VTT est livré avec sonnette, éclairages, catadioptres de roues (réflecteurs) et pédales.

Les points à retenir sur le Rockrider VAE E-ST 500 :

Taillé pour les routes non goudronnées

Un moteur au couple de 50 Nm et huit vitesses

Une autonomie de 70 km

