À partir de juillet 2026, plus aucun deux-roues thermique ne pourra circuler dans le centre-ville de Hanoï au Vietnam. Un véritable bouleversement dans un pays où le nombre de ces véhicules dépasse le nombre d’habitants en France.

Il y a des pays où le moyen de locomotion privilégié n’est pas la voiture, mais le deux-roues. C’est le cas du Vietnam, où l’on recense pas moins de 72 millions de scooters et motos, soit plus d’un véhicule pour deux habitants. Résultat, la capitale du pays, Hanoï, est réputée pour être l’une des villes les plus polluées du monde.

Le gouvernement local a donc pris une décision radicale pour améliorer la qualité de l’air : bannir les deux-roues thermiques du centre de Hanoï à partir du 1er juillet 2026, relaye Le Figaro ce 21 juillet, citant l’AFP.

Le deux-roues : un moyen de transport critique au Vietnam

Pour naviguer dans les rues bondées de Hanoï, le deux-roues est le roi des moyens de transport grâce à sa compacité permettant de se faufiler partout, mais surtout en raison de son faible coût (à l’achat et pour la consommation). Autant dire que l’annonce de supprimer purement et simplement les motos et scooters thermiques a fait l’effet d’une onde de choc dans le pays.

Le gouvernement vietnamien a prévu d’y aller en douceur en mettant en place une sorte de ZFE sur plus de 30 km2, regroupant « le cœur historique de la ville, autour des lacs de l’Ouest et Hoan Kiem, prisés des touristes ». La zone d’interdiction s’élargira les années suivantes avant d’englober l’entièreté du pays. L’objectif est ainsi de bannir tous deux-roues thermiques d’ici à 2045. Si elles sont pour le moment épargnées, les voitures thermiques, elles aussi, sont condamnées à disparaître.

Une décision plus radicale qu’en France

En France, cette situation se rapprocherait de ce que l’on connaît avec les ZFE, bien qu’elles soient à l’heure actuelle sur le point d’être supprimées. Cependant, le Vietnam est plus radical. Contrairement à la France où les véhicules thermiques seront « seulement » interdits à la vente à compter de 2035, au Vietnam leur circulation aussi sera prohibée. Il faut dire que la qualité de l’air n’est pas comparable…

Le Vietnam est bien plus radical que la France sur ses restrictions de circulation. // Source : Louise Audry pour Numerama

C’est donc toute une population qui doit faire sa transition vers l’électrique, et rapidement. Pour cela, le gouvernement prévoit une aide à la conversion d’un montant équivalent à 100 €, un peu moins de 4 % du prix moyen d’un scooter électrique au Vietnam.

