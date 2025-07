Lecture Zen Résumer l'article

Pour donner l’impression d’être plus populaires qu’ils ne le sont réellement, des constructeurs automobiles chinois recourent à de fausses ventes : ce serait notamment le cas de Neta et de Zeekr. Cette tricherie révélée n’arrange pas leurs situations respectives.

Dans une industrie où l’apparence de la croissance vaut parfois plus que la croissance réelle, certains constructeurs sont tentés de jouer avec les chiffres. À force de vouloir être trop gourmands, les constructeurs laissent apparaître des incohérences. Rien de bien nouveau sur le marché automobile, mais les autorités chinoises ont décidé de sévir contre ces pratiques qui ont tendance à prendre des proportions de plus en plus inquiétantes localement.

Reuters a obtenu des informations concernant Neta et Zeekr (la filiale premium de Geely), et les éléments collectés fragilisent encore plus ces deux marques.

Neta : plus de la moitié des véhicules faussement vendus

Alors qu’en France, les chiffres de référence du marché se basent sur les immatriculations de véhicules, en Chine le baromètre des ventes s’effectue sur les assurances, qui vont normalement de pair avec les livraisons aux clients. Enfin, théoriquement, car de plus en plus de marques en situation délicate demandent à leurs concessionnaires d’acheter des stocks de véhicules et de les assurer pour remonter des chiffres bien plus élevés qu’ils ne le sont réellement. C’est exactement le même principe que les immatriculations tactiques françaises avec des véhicules que l’on retrouve en occasion zéro kilomètre chez les revendeurs.

Neta V en Thaïlande // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Tout ceci permet d’afficher des chiffres flatteurs à un niveau national, alors que les véhicules s’entassent sur des parkings dans les concessions de plusieurs villes. Cela finit irrémédiablement par se remarquer. Neta aurait utilisé ce stratagème pour près de 65 000 véhicules entre janvier 2023 et mars 2024, sur les 117 000 véhicules déclarés vendus sur cette période. C’est donc plus de la moitié des véhicules qui étaient concernés et certains de ces véhicules sont sûrement encore immobilisés sur des parkings.

Depuis début 2025, la situation financière de Neta s’est rapidement dégradée : arrêt de la production, fermetures de showrooms, non-paiement des salaires et licenciements massifs. D’ailleurs, le phénomène a encore dû s’amplifier avant que la société mère de Neta dépose officiellement le bilan le 19 juin 2025. Autant dire que vouloir embellir la réalité n’a clairement apporté aucun résultat positif.

Un retour de bâton aussi pour Zeekr

Le groupe Geely réfute les allégations publiées dans la presse chinoise à ce sujet, mais ne s’est pas exprimé sur les données publiées par Reuters. Zeekr a d’ailleurs publié sur Weibo un message expliquant que les véhicules concernés étaient destinés à l’exposition dans les showrooms, justifiant donc une mise en assurance obligatoire préalable pour des raisons de sécurité.

Arrivé en Europe de Zeekr // Source : Zeekr europe sur X

Si Neta a enregistré des véhicules à un rythme industriel, Zeekr aurait usé de cette méthode avec plus de parcimonie. Pour autant, sur le seul mois de décembre et chez un seul revendeur à Xiamen, la marque a immatriculé 14 fois plus de véhicules que d’accoutumée. L’immatriculation de « véhicule de démonstration » comme on l’appellerait en France apparaît difficile à croire.

Surtout que sur les 2 737 véhicules pour lesquels une assurance a été souscrite, seulement 271 ont fait l’objet d’une demande de plaque d’immatriculation… Décembre étant souvent un mois de sprint pour tous les constructeurs pour afficher de bons chiffres annuels, il serait compréhensible que la marque ait succombé à la tentation.

L’astuce a été révélée parce que plusieurs acheteurs dans différentes villes se sont plaints d’avoir découvert lors de la livraison de leur véhicule que l’assurance obligatoire était déjà active depuis des semaines, diminuant la durée effective de leur propre couverture.

Des méthodes douteuses dans un contexte sous tension

En Chine, ces pratiques ne sont pas nouvelles — certains constructeurs les ont longtemps utilisées pour donner l’illusion d’un décollage commercial afin d’obtenir toujours plus d’investissements ou de subventions.

Dans un contexte où la Chine promet justement de mieux encadrer la « concurrence irrationnelle » du marché, cette petite cuisine interne fait désordre. Neta étant de toute façon en mauvaise posture, cette affaire est surtout une épine dans le pied pour Zeekr, qui a déjà dû revoir ses ambitions à la baisse, y compris sur les exportations. Tout ce qui fait douter de la stratégie de la marque la fragilise encore plus. Cela s’est même ressenti sur le cours de l’action du groupe Geely. Zeekr a donc le plus à perdre, alors que sa part de responsabilité est bien moindre.

