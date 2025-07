Lecture Zen Résumer l'article

La startup Yasa Motors a annoncé avoir fabriqué un moteur électrique avec le meilleur rapport poids/puissance au monde. La bête peut envoyer 748 ch et ne pèse que… 13 kg.

On parle souvent du progrès sur la recharge des voitures électriques ou de leurs batteries, comme avec la batterie solide. On oublierait presque que les moteurs jouent un rôle important dans cette motorisation. Dans une publication du 18 juillet 2025 sur LinkedIn, Tim Woolmer, le directeur technique de la startup Yasa Motors, a annoncé la production d’un moteur électrique avec le meilleur rapport poids/puissance au monde.

Yasa Motors ne vous dit probablement pas grand-chose, mais il s’agit d’une startup britannique fondée en 2009 ayant pour spécialité la fabrication de moteurs électriques hautes performances. Des constructeurs de prestige comme Ferrari ont notamment fait appel à lui pour développer la motorisation électrique de leurs supercars hybrides.

Un moteur de 748 ch qui pèse seulement 13,1 kg

Le rapport poids/puissance, c’est en quelque sorte la valeur ultime pour certaines marques automobiles (surtout celles de sport) et c’est un excellent indicateur de performance. Dans le cas de Yasa Motors, le prototype de moteur cumule une puissance de 550 kW (près de 748 ch), pour une masse de seulement 13,1 kg. Cela donne donc un impressionnant rapport de 57 ch/kg. Une prouesse rendue possible notamment par sa disposition axiale — dans le sens du bloc électrique — et non radiale. De quoi limiter les pertes de puissance.

Une vue éclatée du moteur à flux axial de Yasa Motors. // Source : Yasa Motors

À titre de comparaison, le poids du V12 d’une Lamborghini Revuelto pèse 218 kg pour une puissance de 825 ch (hors hybridation). Le rapport poids/puissance chute alors brutalement à moins de 4 ch/kg. Détail amusant : les trois moteurs électriques de la Lamborghini sont justement fournis par Yasa. Chaque moteur cumule 150 ch pour 17,3 kg.

Bientôt dans la future berline sportive de Mercedes ?

Depuis 2021, la startup est désormais sous le giron de Mercedes. Yasa Motors est notamment celui qui a fourni les moteurs embarqués dans le concept-car AMG GT XX présenté le 25 juin 2025. Présents au nombre de trois, ils cumulent ensemble la bagatelle de 1 360 ch. Il pourrait donc être très probable de retrouver ce moteur révolutionnaire dans une sportive électrique de Mercedes.

Les moteurs à flux axiaux du concept Mercedes-AMG GT XX. // Source : Yasa Motors

Dans sa publication, le directeur technique de Yasa souligne que « cette technologie peut débloquer de nouvelles architectures de véhicules — mais nous y reviendrons plus tard dans l’année ! » Ça annonce du lourd.

L’autre bonne nouvelle est que ce moteur ne nécessite pas « de matériaux exotiques » comme le cobalt. Yasa estime une production pouvant aller jusqu’à 50 000 unités par an.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama