[Deal du jour] Electra propose cet été un mois gratuit d’abonnement Electra+, de quoi économiser sur vos recharges si vous prévoyez des longs trajets pour les vacances.

L’été rime souvent avec grands trajets pour partir en vacances. Et comme les voitures thermiques doivent faire le plein, les véhicules électriques auront, eux aussi, besoin de s’arrêter pour reprendre un peu de jus. Si vous prenez la route, Electra a pensé à vous. Jusqu’à la fin de l’été, l’opérateur vous offre un mois gratuit sur ses abonnements Electra+.

Avec l’abonnement Electra+ à 19,99 € par mois, le prix du kWh tombe à seulement 0,29 € au lieu des 0,54 €, le prix moyen habituellement — ce qui devient excellent pour charger sur autoroute. Il s’agit d’une offre sans engagement, vous pouvez tester le réseau d’Electra et choisir ensuite si vous continuez. Pour vous abonner et profiter du mois gratuit, vous devez obligatoirement passer par l’application depuis l’App Store (iOS) ou le Play Store (Android) et rentrer le code BOOST au moment de chosir Il est impossible de souscrire depuis un navigateur.

C’est quoi, l’abonnement Electra+ ?

Electra est un réseau français dédié exclusivement à la recharge rapide des voitures électriques. À ce jour, il dispose de plus de 300 stations et environ 1 700 points de recharge en France, équipés principalement de bornes délivrant jusqu’à 300 kW. Depuis peu, Electra fait partie de Spark Alliance, réseau européen regroupant Ionity, Fastned et Atlante, donnant ainsi accès à plus de 11 000 bornes en Europe depuis une seule application.

Au-delà de sa fonction principale, à savoir recharger des voitures électriques, l’application Electra propose par ailleurs plusieurs fonctionnalités utiles comme la réservation de bornes, le paiement automatique (Autocharge), et un planificateur de trajets intégré pour optimiser les arrêts recharge selon votre parcours et le trafic.

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Oui, en particulier pour ceux qui prévoient de longs déplacements cet été. En temps normal, l’abonnement Electra+ lancé plus tôt cette année permet déjà d’accéder à des tarifs avantageux — au même titre que ses homologues comme Ionity.

Deux formules sont disponibles : la première à 4,99 € par mois permettant une recharge à 0,39 €/kWh, rentable dès environ 35 kWh par mois (soit environ une recharge complète moyenne). La seconde, premium, à 19,99 € par mois, propose un tarif encore plus bas de 0,29 €/kWh, rentable dès environ 70 kWh par mois (soit deux recharges moyennes). Étant donné que le prix moyen sans abonnement est de 0,54 € le kWh, l’économie est réelle pour les trajets conséquents. Le mois gratuit proposé peut donc être appliqué sur la formule la plus chère (à 19,99 €) et permet donc d’essayer l’abonnement sans engagement et d’en juger directement.

Coût d’une recharge complète selon le prix du kWh

Modèle (batterie) 0,29 €/kWh 0,54 €/kWh Tesla Model 3 RWD (57,5 kWh) 16,67 € 31,05 € Renault Zoe E-Tech (52 kWh) 15,08 € 28,08 € Peugeot e-208 (51 kWh) 14,79 € 27,54 € Dacia Spring (26,8 kWh) 7,77 € 14,47 € Hyundai Kona Electric (64,8 kWh) 18,79 € 34,99 € Volkswagen ID.3 Pro (58 kWh) 16,82 € 31,32 € MG4 Electric (51 kWh) 14,79 € 27,54 € Fiat 500e (42 kWh) 12,18 € 22,68 € Nissan Leaf e+ (62 kWh) 17,98 € 33,48 € Citroën ë-C4 (50 kWh) 14,50 € 27,00 €

Les points à retenir sur Electra+ :

300 stations et environ 1 700 points de recharge en France ;

0,29 €/kWh au lieu de 0,49 € à 0,59 € selon les stations ;

1 mois offert sans engagement.

