Lecture Zen Résumer l'article

Honda a profité du Festival of Speed de Goodwood pour faire rouler un prototype de sa future citadine électrique. Le nom du modèle de série est désormais officiel, ce sera N-One e: ! Voici ce à quoi ressemblera son visage.

Plutôt adepte de la technologie hybride, Honda a relégué au second plan sa gamme 100 % électrique. Toutefois, il ne délaisse pas non plus totalement cette motorisation et prévoit de lancer un nouveau modèle qui pourrait bien en faire craquer plus d’un.

Comme nous vous le rapportions au mois de juin 2025, le constructeur japonais s’apprête à revenir dans le segment des citadines. À l’occasion du Festival of Speed de Goodwood, le prototype préfigurant cette future petite voiture baptisé Super EV a fait le show. Dans la foulée de l’évènement britannique, Honda a levé le voile sur le nom que portera cette prochaine citadine, « N-One e: », montrant aussi une première image, révèle le média Carscoops le 14 juillet.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une bouille craquante pour la mini citadine de Honda

En regardant la seule et unique image à notre disposition pour le moment, on trouve une bonne surprise, puisque le concept ressemble comme deux gouttes d’eau au futur modèle de série. La face avant se caractérise par un masque noir où sont logés les deux projecteurs ronds, qui tranchent avec le côté cubique de la silhouette de l’auto. La Honda N-One e: parait même bodybuildée grâce à ses passages de roues élargies et son petit capot bombé. Par ailleurs, on remarque la présence d’une trappe supplémentaire en plus de celle pour la recharge. Pur choix esthétique ? Honda n’a évidemment pas donné le moindre détail à ce sujet.

La future citadine Honda N-One e: // Source : Honda

À l’arrière, la ligne de toit de la citadine nippone chute quasiment à la verticale et renvoie vers un bouclier assez proéminent. On remarque d’ailleurs que ce dernier fait partie intégrante du hayon, suggérant une ouverture de coffre géante, à défaut d’avoir un volume de chargement conséquent. La signature lumineuse se distingue par des blocs rectangulaires, tandis qu’une inscription de la marque en toutes lettres remplace le logo traditionnel.

Quand sera dévoilé la Honda N-One e: ?

Honda doit révéler de premiers détails à propos de la future N-One e: d’ici à la fin du mois de juillet, mais ne précise pas de fenêtre de commercialisation. Côte technique, la petite citadine électrique pourrait être très proche du mini utilitaire vendu au Japon sous le nom de N-Van e:, dont l’autonomie avoisine les 250 km sur le cycle WLTP grâce à une batterie de 30 kWh.

Le petit utilitaire électrique Honda N-Van e: commercialisé au Japon uniquement. // Source : Honda

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama