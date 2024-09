Lecture Zen Résumer l'article

Les voitures électriques ont dépassé les voitures à motorisation essence immatriculées en Norvège. Les voitures fonctionnant au diesel ont encore une avance dans le parc automobile norvégien, mais ce nouveau cap est important à plus d’un titre.

Il a fallu moins de 10 ans à la Norvège pour que la voiture électrique surpasse le nombre de voitures fonctionnant à l’essence. Les véhicules diesel dominent toujours le parc automobile avec près de 35 % des immatriculations, mais cette catégorie est en déclin rapide. La Chine est souvent citée comme référence en matière d’électrification rapide de son parc automobile, mais la Norvège a entamé une mue encore plus radicale.

Le Conseil d’information sur la circulation routière de Norvège (Opplysningsrådet for veitrafikken ou OFV) a publié ce 17 septembre les dernières données sur la transformation du parc automobile. La manière dont la Norvège a atteint ce résultat est intéressante à analyser.

Un marché atypique

La Norvège reste un petit marché automobile, il n’est pas vraiment comparable à la France ou l’Allemagne, les deux plus grands marchés de l’Union européenne (avec le Royaume-Uni). D’ailleurs, il s’immatricule autant de voitures neuves en Allemagne en un an, qu’il n’y a de voitures qui constituent l’ensemble du parc roulant en Norvège.

Le parc automobile norvégien compte un peu moins de 2,9 millions de voitures en circulation. Le pays a d’ailleurs une petite spécificité, les voitures « plaisir » (de collection notamment) sont généralement immatriculées uniquement l’été avant d’être radiées jusqu’à la saison prochaine. Cela influe un peu sur les chiffres présentés en ce mois de septembre.

Malgré sa petite taille, ce marché reste un exemple dans le monde entier de ce qu’une politique incitative pour l’électrification des véhicules peut réussir à faire. Voilà la répartition des immatriculations dans le pays :

Motorisation Nombre de voitures immatriculées en Norvège Part de marché du parc automobile Diesel 999 715 34,80% Electrique 754 303 26,26% Essence 753 905 26,24% Essence Hybride PHEV 198 707 6,92% Essence Hybride 155 307 5,41% Diesel Hybride PHEV 9 478 0,33% Diesel Hybride 896 0,03% Gaz 173 0,01% Hydrogène 167 0,01% Total 2 872 652 100,00%

Inversion rapide des tendances

Ce qui est intéressant à retenir c’est que les tendances d’achat ont beaucoup changé en quelques années dans le pays. Il y a 20 ans, en 2004, il y avait plus de 1,6 million de voitures à essence, environ 230 000 voitures diesel et environ 1 000 voitures électriques. La voiture essence a longtemps dominé le marché norvégien, puis à partir de 2007, le diesel a connu une forte croissance dans le pays, et ce, jusqu’en 2017. Il y a eu jusqu’à plus de 1,2 million de voitures diesel, mais depuis l’électrique commence à changer une nouvelle fois la physionomie du marché norvégien.

Les incitations fiscales pour la voiture électrique ont permis au pays de dépasser le plafond de verre de l’adoption par les automobilistes. Pour le moment, la France et l’Allemagne butte contre ce fameux plafond, solidifié par beaucoup d’idées reçues sur la voiture électrique. Même si une bonne partie des aides ont disparu en Norvège, l’électrique représente une majorité écrasante des immatriculations mois après mois.

En 2023, les voitures électriques à batterie ont compté pour 82,4 % des nouvelles immatriculations. Sur le cumul 2024 (de janvier à juillet), la part de marché de l’électrique représente désormais 85,6 %, même si le marché est comme partout ailleurs en léger recul. En août, cette proportion était même de 94 % des véhicules neufs.

Il est forcément bien plus simple de faire évoluer les tendances dans un pays bien plus petit que la France. Pour autant, entre la Chine (énorme marché automobile) et la Norvège, il devient difficile de continuer à affirmer qu’il est impossible de faire bouger les choses.

Le jour où le plafond de verre autour de la voiture électrique va enfin tomber, cela fera progresser le marché automobile comme en Chine ou en Norvège. Pour suivre ces tendances, abonnez-vous à notre newsletter Watt Else.

