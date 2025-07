Lecture Zen Résumer l'article

Le système FSD de Tesla doit être lancé d’ici à la fin de l’année 2025 en Europe. Et à en croire Elon Musk, c’est bien cela qui devrait relancer les ventes de la marque sur le continent.

Après avoir vu les résultats inquiétants de Tesla après sa grande conférence du deuxième trimestre le 23 juillet 2025, on se demande quand Tesla va enfin rebondir. En Europe, les ventes ont connu un léger sursaut qui a permis à la marque de retrouver le sommet des classements, mais il faut maintenant confirmer l’essai et tenir bon.

Pour convaincre même encore plus les clients, Elon Musk estime que son système phare de conduite entièrement autonome « FSD » est la solution pour relancer les ventes sur le Vieux-Continent. Vraiment ?

Tesla affirme que le FSD arrivera en Europe en 2025

Avant toute chose, il faudrait que le FSD soit disponible chez nous. Nous vous l’avons expliqué à plusieurs reprises, la technologie est bien prête, mais il faut encore que la réglementation européenne accepte que la conduite autonome soit autorisée sur nos routes. Et ce n’est pas faute de prouver que son système est capable de gérer des situations complexes (plus que des routes américaines toutes droites). Tesla a ainsi testé son FSD aux bords des canaux à Amsterdam et sur l’infernale place de l’Étoile à Paris.

Tesla a testé sa conduite autonome FSD à Londres. // Source : Tesla

La marque vient désormais de le mettre à l’épreuve dans le trafic londonien, comme en témoigne une photo publiée le 23 juillet sur son compte X officiel. Tesla confirme à cette occasion qu’elle continue « à préparer le lancement du FSD supervisé en Europe cette année ». Cette fois, c’est vraiment la bonne ?

La conduite autonome de Tesla est 10 fois plus sûre que celle des humains

Si le FSD de Tesla arrivait enfin en Europe, les ventes augmenteraient-elles par magie ? Cela parait assez improbable. Toutefois, cela permettrait au constructeur américain de se différencier des autres, vu qu’il ne peut plus le faire sur le plan technologique de ses voitures électriques.

Malgré les ratés du système (qui ont eu de graves conséquences dans certains cas), la marque affirme qu’une « Tesla utilisant la technologie Autopilot [FSD inclus] est déjà 10 fois plus sûre que le conducteur américain moyen ».

La distance parcourue avant un accident avec et sans aides à la conduite Tesla. // Source : Tesla

Quand la moyenne sans aides à la conduite est de un accident pour environ 500 000 miles parcourus (804 000 km), avec le système de Tesla un accident se produit tous les sept millions de miles (11 000 000 km). À titre comparatif, le nombre de kilomètres par accident est environ de 175 000 en Europe. Voilà qui pourrait convaincre et rassurer nos autorités locales.

