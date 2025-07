Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle étude vient de montrer que, pour économiser leurs efforts en rentrant chez eux après une chasse, les manchots ne foncent pas tout droit chez eux. Ils préfèrent suivre les courants, surfer sur la vague et en profiter pour passer faire leurs courses.

Il y a des jours où rentrer chez soi après une journée de travail peut s’avérer parfois long, pénible et nous coûter une énergie folle. Pour les manchots de Magellan aussi, surtout quand ils sont parfois à plus 70 km de leur lieu de vie.

Alors, pour économiser leurs efforts, ils surfent sur les vagues… littéralement ! C’est ce qu’a révélé une étude publiée dans la revue PLOS Biology ce 17 juillet 2025, menée par les chercheurs de l’Université de Swansea.

Moins d’efforts pour les manchots, malgré une plus longue distance ?

Ils ont étudié la trajectoire de retour à leur colonie de 27 manchots adultes, alors qu’ils revenaient d’une chasse au large des côtes argentines. Les scientifiques ont constaté qu’au lieu de nager tout droit vers leur destination, les manchots suivaient des trajectoires plutôt courbes, en lien avec les marées. Ce, même quand la trajectoire s’avérait être plus longue.

« Nous avons utilisé de petits dispositifs de suivi high-tech équipés de GPS et de boussoles, associés à des modèles détaillés des courants océaniques. Ces données ont révélé que les manchots ajustaient leur direction de nage en fonction de la force et de la direction des courants », explique le professeur Rory Wilson, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de l’Université de Swansea.

Les manchots de Magellan se rassemblent dans leur colonie après leur retour de longs voyages en mer. // Source : Professor Rory Wilson, Swansea University

« En eaux calmes, ils regagnaient directement leur nid, mais lorsque les courants étaient plus forts, ils se laissaient dériver latéralement. Cela rendait leur voyage plus long, mais moins fatigant », ajoute-t-il. En plus de permettre aux manchots d’économiser leurs forces, cette stratégie leur sert à chasser de la nourriture sur leur chemin de retour.

« Les manchots ont été observés en train de plonger et de chercher de la nourriture pendant une grande partie de leur voyage de retour », raconte le professeur cité dans le communiqué.

L’approche souple et détendue des manchots

L’article détaille les deux stratégies que les manchots pourraient appliquer pour rentrer chez eux :

Celle, dite « naïve », consistant à nager en ligne droite vers leur colonie, peu importe la force et la direction du courant. Elle est très coûteuse en énergie ;

Celle, dite de « nage en biais », pour que « l’effet combiné de la vitesse et de la direction de nage des manchots, associé à celui du courant, entraîne un mouvement global vers la colonie ». Cette méthode est moins fatigante.

Pourtant, les principaux concernés n’appliquent aucune de ces deux méthodes. D’après les données récoltées, les manchots donnent l’impression de percevoir les courants. « Leur approche est plus souple », développe Rory Wilson. « Ils semblent détendus en mer ; ils nagent parfois avec le courant, même s’il ne les mène pas directement à leur nid. Il leur arrive de dépasser la colonie et de longer la côte. »

Cette étude, en plus d’apporter de plus amples informations sur les manchots de Magellan, permet d’analyser et d’appliquer ces informations plus largement à d’autres animaux marins. Comment ? Le communiqué de l’université de Swansea souligne que le travail des chercheurs permet de « comprendre comment d’autres animaux marins, tels que les phoques, les tortues et les oiseaux de mer, peuvent réagir à des conditions océaniques de plus en plus dynamiques, induites par le changement climatique, notamment l’intensification des courants, la modification de la répartition des proies et la modification des fronts thermiques ».

