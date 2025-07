Lecture Zen Résumer l'article

Il était évident que Skoda allait offrir une version plus véloce à son nouveau SUV compact. Voici donc l’Elroq RS, qui cumule pas moins de 340 ch grâce à ses deux moteurs électriques. Mais qu’apporte ce surplus de puissance ? Gadget ou proposition intéressante ? C’est ce que vous allez découvrir.

Comme tous constructeurs automobiles qui se respectent, Skoda possède un blason sportif qu’il chérit de toute son âme. Baptisé sobrement « RS », il est apparu il y a 25 ans sur la berline Octavia avant de se décliner au fil des années sur d’autres modèles, dont le SUV Enyaq en 2022, première voiture 100 % électrique à le recevoir.

Alors, quand la marque tchèque a officialisé l’année dernière l’Elroq, on se doutait bien qu’une version plus survoltée RS allait faire son arrivée au catalogue un jour ou l’autre. Et ce moment est venu le 16 juin 2025. Nous avons été conviés à l’essayer dans la région de Mladá Boleslav, berceau du constructeur en République tchèque. Alors par rapport au modèle standard dont nous avons aussi pris le volant, le SUV compact s’est-il transformé en boule de nerf ou en pétard mouillé ? Voici nos impressions.

Design extérieur du Skoda Elroq RS : un piment vert

Forcément, nous voulions absolument prendre le volant de ce nouveau Skoda Elroq RS dans sa teinte flashy « Vert Mamba ». Ainsi vêtu, le SUV tchèque attire l’œil, alors qu’il ne possède pas le moindre artifice esthétique. Dans un coloris plus discret, il est quasiment impossible de distinguer le modèle sportif de la version standard. Les yeux avisés remarqueront l’apparition de deux petits éléments peints au niveau du bouclier ainsi que des ailettes sous les projecteurs.

En couleur Vert Mamba, le Skoda Elroq RS ne passe pas inaperçu // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Pour le reste, cette version RS se distingue à l’extérieur par ses badges spécifique au-dessus des passages de roues avant, sa calandre rétroéclairée ainsi que par ses jantes de 20 pouces ou 21 pouces en option. Côté dimensions, rien ne change pour longueur toujours portée à 4,49 m et la largeur de 1,88 m. En revanche, sportivité oblige, l’Elroq RS est davantage campé sur ses roues et culmine à 1,64 m (presque 2 cm de moins).

Design intérieur du Skoda Elroq RS : ambiance sportive bien finie

En version RS, l’intérieur du Skoda Elroq est garni de suédine au niveau de la planche de bord, des contreportes et des sièges baquets. Ces derniers sont par ailleurs joliment dessinés et apportent un bon maintien. L’ambiance sportive est rehaussée par des surpiqûres de la même couleur verte que la carrosserie. C’est visuellement sympathique et surtout très bien fini.

Les jolis sièges baquets du Skoda Elroq RS // Source : Robin San Vicente pour Numerama

L’agencement du mobilier est identique à ceux de ses cousins de chez Volkswagen. On retrouve un grand écran tactile de 13 pouces simplement posé au sommet de la planche de bord, tandis que le conducteur a droit à une instrumentation numérique de 5,3 pouces. À ce sujet, le système d’info-divertissement est plutôt réactif, bien que de nombreux menus et sous menus soient présents. Un phénomène assez récurrent dorénavant.

La finition est très soignée à bord du Skoda Elroq RS // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Même si ce n’est pas spécifique à cette version RS, on peut souligner que Skoda a bien soigné l’ergonomie de l’Elroq avec quelques touches physiques qui font de la résistance. Les 2,77 m d’empattement promettent un espace confortable pour les passagers arrière. Le volume de coffre s’établit à 470 L.

Au volant du Skoda Elroq RS : plus véloce, mais pas forcément plus dynamique

C’est bien joli d’avoir le look qui va bien, mais qu’en est-il du comportement sur route ? Pour le savoir, direction le centre de développement de Skoda appelé Polygon. Après un bref passage sur autoroute où nous avons pu constater la bonne insonorisation du SUV tchèque, il est temps de rejoindre les routes secondaires sinueuses. Fort de ses 340 ch envoyés au quatre roues, l’Elroq RS ne manque pas de peps pour s’extraire de la moindre courbe. Cependant, enchaîner ces dernières est une tâche qui se fait avec moins de dynamisme que ce que son badge le prétend.

Le Skoda Elroq RS offre de vives accélérations mais… // Source : Robin San Vicente pour Numerama

En effet, la direction s’avère un poil trop souple et le train avant ne communique que très peu avec le conducteur. Pourtant réglée en mode Sport, la suspension pilotée n’arrive pas à effacer suffisamment les 2 229 kg de l’engin verdoyant, ce qui se solde inévitablement par quelques mouvements de caisse lors d’une conduite en rythme soutenu.

… le comportement en virage gagnerait à être plus sportif pour coller au bagde RS // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Cette version RS est donc trop orientée vers le confort ? Pas sûr, étant donné les secousses qu’offre l’amortissement dès lors que la chaussée se dégrade. Si on peut passer outre, ce n’est pas le cas du freinage, véritable point noir ici. Inexistant avant d’arriver la moitié de la pédale, il n’offre pas le mordant digne d’un véhicule capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,4 s. Attention donc aux excès de zèle.

L’autonomie et la consommation du Skoda Elroq RS

Pour la déclinaison RS de l’Elroq, Skoda a opté pour une batterie de 79 kWh offrant jusqu’à 549 km d’autonomie WLTP. Au terme de notre essai qui a mélangé autoroute, ville et une conduite disons dynamique, j’ai relevé une consommation moyenne de 19,3 kWh.

Même en conduite dynamique le Skoda Elroq RS reste plutôt sobre // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Sur routes secondaires à 90 km/h, la consommation est tombée à 17,8 kWh. Dans la réalité, nous retiendrons donc plutôt un rayon d’action compris entre 410 et 450 km selon l’utilisation. Ce qui n’est finalement pas si mal pour un SUV compact, qui plus est avec 340 ch en transmission intégrale.

Prix et concurrence du Skoda Elroq RS

Avec un prix fixé à 50 230 €, on ne peut pas dire que le Skoda Elroq RS se place au rang des SUV les plus accessibles. Trop cher pour obtenir la précieuse aide de l’État, le Tchèque reste tout de même plus abordable que le Peugeot E-3008 Dual Motor (53 990 €). À vrai dire, c’est plutôt la différence entre cette déclinaison RS et la version 85 Sportline vendu 45 720 €, soit 4 510 € d’écart. D’autant plus que cette dernière est éligible au coup de pouce CEE (moins de 47 000 €).

Cette version RS du Skoda Elroq se paie le prix fort // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Pour ce qui est de la concurrence, Peugeot E-3008 Dual Motor à part, le Skoda Elroq RS fera face au Volvo EX40 Twin Performance (60 150 €) ou encore le Tesla Model Y transmission intégrale (52 990 €).

Le verdict 7/10 Skoda Elroq RS Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment Essayez-la On a aimé Comportement sain tout de même

Qualité de finition

Économe quand il le faut On a moins aimé Direction un peu floue et suspension trop sèche parfois

Freinage horripilant

Un peu cher pour ce que c’est Ce Skoda Elroq RS est une très bonne voiture électrique, mais peut-être pas aussi bien qu’un Elroq standard. Le surplus de puissance saura certes ravir ceux en quête d’accélérations vivaces, il ne viendra pas interloquer celui à la recherche d’un comportement vraiment dynamique. Le SUV tchèque offre une mécanique saine, efficace et totalement dans l’esprit Skoda, à savoir rationnelle. Autant de qualités que l’on retrouve sur des versions inférieures, le comportement en virage en moins. On se demande donc si un tel prix est justifié.

