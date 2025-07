Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes avance sur la batterie solide. Le constructeur à l’étoile prévoit une production en série avant 2030.

Les Chinois sont certes en avance sur les batteries, mais certains constructeurs européens ne se laissent pas faire. Du côté de l’Allemagne, BMW et Mercedes progressent sur la fameuse technologie de batterie solide. Au mois de février 2025, le constructeur à l’étoile prenait notamment la route pour la première fois avec une voiture électrique équipée d’une pile à électrolyte solide.

Quelques mois plus tard, en marge d’un événement à Copenhague, le directeur du développement chez Mercedes, Markus Schäfer, a indiqué que la batterie solide serait bientôt prête, ont rapporté nos confrères d’Automobilwoche le 16 juillet 2025.

Une première Mercedes électrique à batterie solide avant 2030

Pour développer sa batterie solide, Mercedes a fait appel au spécialiste américain en la matière, Factorial, qui travaille également pour Stellantis. La marque allemande se dit confiante et prévoit de « produire cette technologie en série avant la fin de la décennie », a assuré Markus Schäfer. Il y aura donc un match serré à venir avec son compatriote BMW, qui lui aussi prévoit de commercialiser sa première voiture électrique dotée d’une batterie solide d’ici à 2030.

Mercedes promet une autonomie 25 % plus généreuse qu’avec une batterie lithium « liquide » pour un poids considérablement réduit. Pour mémoire, cette prouesse est possible grâce à la plus grande densité énergétique d’une batterie solide. Grosso modo, la pile peut stocker plus d’énergie dans moins d’espace.

La batterie solide chez Mercedes. // Source : Mercedes

La voiture servant de laboratoire roulant est une grande berline EQS. Ce prototype serait capable de franchir la barre symbolique des 1 000 km d’autonomie, annonce Mercedes. Une promesse délirante (et rassurante pour certains), qui sera évidemment réservée aux modèles haut de gamme. Outre les contraintes techniques à résoudre, cette technologie aura un coût non négligeable.

