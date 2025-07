Lecture Zen Résumer l'article

Par hasard, des archéologues ont établi un lien possible entre la météorite qui a formé le Meteor Crater en Arizona, et un glissement de terrain dans le Grand Canyon qui se serait produit il y a plus de 50 000. Leur hypothèse est étayée dans une étude parue le 15 juillet 2025. Un hasard… qui est bien tombé.

Une histoire de hasard, de coïncidence… c’est souvent de cette manière que les meilleures histoires commencent, comme celle de cette hypothèse archéologique qui lie deux lieux emblématiques de l’Arizona : le Grand Canyon et le Meteor Crater.

Une équipe de recherche internationale a publié une étude dans la revue Geology le 15 juillet 2025. Elle présente sa théorie, selon laquelle l’impact de la météorite ayant formé le Meteor Crater dans l’Arizona aurait entrainé un glissement de terrain dans le Grand Canyon.

La distance (200 km) entre le parc du Grand Canyon et le Meteor Crater // Source : Capture d’écran- Numerama

« Il est important de comprendre les effets des impacts de météorites sur la Terre, comme celui qui a contribué à l’extinction des dinosaures, et nous pensons avoir trouvé un lien entre la frappe qui a créé le cratère des météores et un paléolac dans le Grand Canyon qui s’est formé en même temps », explique dans un communiqué Chris Baisan, auteur principal de l’étude, et spécialiste dans la recherche sur les cernes des arbres à l’Université d’Alberta.

Comment les archéologues ont-ils réussi à établir un lien pareil ? Tout commence par une coïncidence…

Stanton’s Cave, ou la grotte de Stanton

Dans une grotte de l’est du Grand Canyon, appelée Stanton’s Cave (la grotte de Stanton, en français), les archéologues ont documenté depuis longtemps du bois flotté et des sédiments qui auraient appartenu à un lac. Cependant, l’ouverture de cette grotte se trouve à 45 mètres au-dessus du niveau du fleuve Colorado.

Comment ce bois et ces sédiments ont-ils arriver jusque-là ? Et, depuis quand sont-ils présents à cet endroit ? « Il aurait fallu une inondation dix fois plus importante que toutes celles qui se sont produites au cours des derniers milliers d’années », a déclaré Karl Karlstrom, co-auteur de l’étude, et professeur émérite distingué de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, dans le même communiqué.

Un glissement de terrain survenu en aval de la grotte

Dans les années 1980, l’un des co-auteurs de l’article, Richard Hereford, avait déjà présenté une étude démontrant la probabilité qu’il y ait eu un glissement de terrain près d’un canyon dénommé Nankoweap. Il se serait produit à environ 35 km en aval de la grotte de Stanton et aurait pu entrainer la formation d’un barrage, puis d’un lac. Cela expliquerait comment le bois flotté et les sédiments se sont retrouvés dans cette grotte.

Illustration schématique décrivant l’emplacement du barrage et de l’ancien lac causé par le blocage du fleuve Colorado. // Source : Karl Karlstrom

Le bois flotté a été daté plus précisément en 2019 par le spécialiste et co-auteur de l’étude, Jonathan Palmer, de l’Université de Nouvelles-Galles du Sud à Sydney. Résultat : il aurait environ 55 000 ans.

Le hasard fait bien les choses. Jonathan Palmer s’est rendu au Meteor Crater au détour d’un voyage aux États-Unis, pour aller au laboratoire de Chris Baisan… qui travaillait justement sur ces échantillons de bois ! Il apprend alors que l’impact de la météorite date d’il y a 50 000 ans. Coïncidence ? … Pas pour Jonathan Palmer !

« Il y a eu cette question, complètement inattendue, que personne n’avait posée auparavant » raconte Chris Baisan. « Et c’est arrivé simplement parce que des gens de différentes régions du monde se sont rendus visite. »

D’autres échantillons de sédiment et de bois provenant de sites en aval de la grotte ont été analysés et présentent un âge similaire d’environ 55 600 ans, ce qui renforce l’hypothèse présentée par les chercheurs.

La météorite, le glissement de terrain et le bois flotté

La météorite ayant provoqué le Meteor Crater pesait environ 300 000 tonnes et le séisme provoqué aurait été d’une ampleur de 5,4 à 6 sur l’échelle de Richter.

« Nous ne connaissons pas précisément l’intensité des secousses », explique Chris Baisan. « Il y aurait eu l’onde de choc lorsque l’objet passe dans l’air, puis l’onde d’explosion, et enfin l’impact, qui aurait pu suffire à déclencher un glissement de terrain dans le canyon. » Cependant, un évènement capable de conduire à un glissement de terrain et à la formation d’un lac est extrêmement rare. Bon, une météorite aussi, ceci-dit…

« Nous avons élaboré ces arguments sans prétendre détenir de preuve définitive. D’autres possibilités existent, comme un éboulement accidentel ou un tremblement de terre local dans les mille ans suivant l’impact du Meteor Crater, qui aurait pu se produire indépendamment », précise Karl Karlstrom. « Néanmoins, l’impact de la météorite, le glissement de terrain massif, les dépôts du lac et le bois flotté au-dessus du niveau de la rivière sont autant de phénomènes rares et inhabituels. »

