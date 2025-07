Lecture Zen Résumer l'article

On entend souvent qu’il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Cependant, une nouvelle étude change la donne, des bénéfices significatifs pour la santé étant déjà observé au bout de 7 000 pas quotidien : diminution du risque de décès, de maladie cardiovasculaire ou de démence.

10 000 pas par jour. On nous martèle ce chiffre depuis des années comme une recommandation de l’OMS et tous nos appareils connectés comportant une application de santé l’ont défini comme objectif quotidien. Pourtant, une grande étude menée par l’Université de Sydney vient de prouver qu’il suffirait de marcher 7 000 pas par jour pour obtenir les mêmes bénéfices pour la santé. Publiée dans la revue The Lancet Public Health le 23 juillet 2025, elle redéfinit un objectif d’activité physique quotidienne plus abordable.

Pour cela, les chercheurs ont repris et traité les données de 57 études réalisées durant une dizaine d’années, entre 2014 et 2025, partout dans le monde, de l’Australie au Japon.

7 000 pas suffisent déjà pour améliorer sa santé

Les scientifiques ont observé l’impact du nombre de pas quotidien sur les risques de décès et d’apparition de plusieurs maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2.

« Viser 7 000 pas est un objectif réaliste basé sur nos résultats, qui ont évalué les résultats en matière de santé dans une série de domaines qui n’avaient pas été examinés auparavant », souligne la professeure Melodie Ding, première autrice de l’étude, dans un communiqué de l’Université de Sydney.

« Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas encore atteindre 7 000 pas par jour, même de petites augmentations du nombre de pas, comme passer de 2 000 à 4 000 pas par jour, sont associées à un gain de santé significatif », précise-t-elle.

Plusieurs types d’outils peuvent vous aider à compter vos pas. Les smartphones, montres ou bracelet connectées et récemment, des bagues connectées, apparaissent sur le marché. Ces appareils sont souvent réglés par défaut sur l’objectif de 10 000 pas, mais il est aujourd’hui possible d’y personnaliser le nombre de pas quotidien que vous visez.

Fun fact : les 10 000 pas n’ont jamais été une recommandation émise par l’OMS, comme le rappellent justement nos confrères de Frandroid. Il s’agit juste un argument commercial du milieu des années 1960, après les Jeux olympiques de Tokyo.

Des bénéfices significatifs, atteignables plus facilement

Dans l’étude présentée, les chercheurs ont comparé les effets sur la santé à partir de 2 000 pas quotidiens, et en augmentant par paliers de 1 000 pas.

Leurs conclusions, listées dans le communiqué, sont les suivantes :

Marcher 7 000 pas par jour réduit le risque de décès de 47 %, ce qui est presque identique au bénéfice observé en marchant 10 000 pas par jour.

Le risque de démence a diminué de 38 % en marchant 7 000 pas par jour, avec seulement 7 % de réduction supplémentaire à 10 000 pas.

Le risque de diabète de type 2 a diminué de 22 % après avoir marché 10 000 pas par jour, et il arrive à 27 % après 12 000 pas.

Des améliorations significatives de la santé ont été observées lorsque les personnes ont augmenté leur nombre moyen de pas quotidiens de 2 000 à 5 000, et jusqu’à 7 000 pas.

Même si les auteurs reconnaissent que marcher 10 000 pas par jour est un excellent objectif, ils soulignent tout de même qu’ « au-delà de 7 000 pas, les bénéfices supplémentaires pour la plupart des paramètres de santé que nous avons examinés étaient modestes ».

La professeure Ding résume ainsi le résultat de ces travaux : « Nos recherches contribuent à recentrer l’attention sur le progrès plutôt que sur la perfection. Même une petite augmentation de l’activité physique quotidienne peut entraîner des améliorations significatives de la santé. »

