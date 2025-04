Lecture Zen Résumer l'article

Impensable de visiter le salon auto de Shanghai 2025 sans faire un détour par le stand de Xiaomi, pour voir le modèle dont tout le monde parle. On l’a vue, on est monté dedans… et on comprend pourquoi la SU7 affole le marché chinois.

La berline Xiaomi SU7 fait partie des modèles électriques qui ont fait le plus de bruit depuis leur lancement en 2024. Le succès en Chine est indéniable avec déjà plus de 200 000 livraisons. Sur les routes de Shanghai, on en croise régulièrement, mais aussi dans d’autres régions de la Chine. En serait-il de même si le modèle était lancé à l’international ?

Lors du salon automobile de Shanghai 2025, organisé du 23 avril au 2 mai, j’ai passé un bon moment à simplement observer l’attrait suscité par le stand de Xiaomi. Même si les modèles exposés par Xiaomi ne sont plus vraiment des nouveautés, les visiteurs sont nombreux à se presser sur le stand, en tout cas davantage qu’à d’autres stands de marques internationales. La presse internationale est aussi très présente sur le stand. Et pour cause, les SU7 et SU7 Ultra méritent franchement le détour. Il est bien dommage que Xiaomi n’ait pas choisi d’exposer également son futur SUV YU7 dans ce salon. Au moins, cela permettait de visiter le stand de Xiaomi sans trop de temps d’attente.

La Xiaomi SU7, véritable concurrente de la Porsche Taycan ? Pas si vite !

Parce que son design reprend celui du Taycan et que les performances sont au rendez-vous, cette berline SU7 a rapidement été considérée comme une concurrente sérieuse aux Porsche. Au niveau du design extérieur, les points communs sont nombreux entre les deux marques. En revanche, pour ce qui est de l’intérieur, la comparaison n’est pas aussi évidente.

Intérieur de la Xiaomi SU7 (au salon de Shanghai 2025). // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour avoir pris place dans plusieurs modèles exposés sur le stand, aussi bien dans l’intérieur noir que dans le blanc, je peux assurer que les matériaux et l’impression globale diffèrent entre Porsche et Xiaomi. Il faut bien que l’écart de prix entre le modèle de Porsche et celui de Xiaomi se justifie.

L’intérieur de cette Xiaomi SU7 est déjà très bon, il est même un cran supérieur à ce que propose Tesla. Pour un premier véhicule réalisé par la marque, Xiaomi n’a pas à rougir du résultat. Et pour des modèles vendus entre 27 000 et 38 000 € en Chine, la qualité des matériaux et des assemblages est tout à fait honorable.

L’intérieur clair de la Xiaomi SU7 est sympa. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Est-ce qu’une Xiaomi SU7 pourrait trouver sa clientèle en Europe ?

Si un tel modèle était vendu au même tarif qu’une Tesla Model 3 en Europe, comme c’est le cas en Chine, il y aurait probablement du monde pour craquer pour cette proposition. En revanche, si le prix venait à être gonflé un peu trop par rapport aux prix pratiqués en Chine, il n’est pas aussi certain que le modèle rencontrerait le même succès.

Les Xiaomi SU7 sont de toutes les couleurs au salon de Shanghai 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La défiance persiste en Europe contre les véhicules fabriqués par les constructeurs chinois. À la différence d’autres marques, Xiaomi jouit tout de même d’une certaine notoriété en Europe, grâce à ses smartphones et autres objets connectés. Cela pourrait être un avantage par rapport à d’autres constructeurs, comme BYD, Xpeng, Zeekr ou Nio, qui partent de zéro en matière de notoriété.

Le flux de visiteurs sur le stand de Xiaomi au salon de Shanghai 2025 est incessant. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En tout cas, sur le stand de la marque au salon de Shanghai, les visiteurs sortent généralement du véhicule enthousiastes, et il y a de quoi.

Un coup de cœur confirmé pour la SU7

Même si nous n’avons pas eu l’opportunité de réaliser un test routier, la Xiaomi SU7 est quand même une voiture coup de cœur pour Numerama. Le modèle est sans fausse note sur son design extérieur. D’ailleurs, sur la route, il se remarque aisément avec une certaine élégance dans son allure, ce qui n’est pas forcément donné à tous les modèles électriques croisés.

Xiaomi SU7 a aussi un frunk. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À l’intérieur, tout est plutôt bien pensé — Xiaomi n’a pas tenté de révolutionner l’intérieur. Le poste de conduite est assez intuitif. Les finitions sont dans la lignée des modèles premium chinois, même s’il reste une petite marge de progression possible. Le volant est peut-être le détail qui ne m’a pas réellement emballé, que ce soit par sa taille ou par le matériau utilisé.

Le confort est là, la position de conduite se trouve sans trop d’effort. Les accessoires qui se connectent à l’écran central amènent des fonctions ou des raccourcis qui peuvent s’avérer utiles.

Vraiment pratiques, ces accessoires qui se clipsent à l’écran de la Xiaomi SU7. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Dans l’ensemble, ce modèle est réellement bien pensé. Suffisamment pour que je sois tentée de repartir avec une SU7 en Europe. Cependant, il resterait le choix le plus dur à faire : décider de la couleur de la voiture. J’aime l’audace de la marque qui ose le rose, le bleu ou l’orange pétant. La version rose m’a franchement fait de l’œil sur le stand du constructeur, mais il faut l’assumer. Dans les rues de Shanghai, les couleurs les plus discrètes sont celles que l’on croise le plus.

Il fallait patienter pour approcher la Xiaomi SU7 Ultra, mais cela valait le coup. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

